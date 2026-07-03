L'ANNUNCIO

Napoli, Allegri è il nuovo allenatore: è ufficiale. "Benvenuto Max", l'annuncio di ADL

L'allenatore livornese torna subito in panchina dopo l'esonenero al Milan nella passata stagione 

03 Lug 2026 - 10:36
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Adesso è anche ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione: "La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029". Ad annunciarlo è stato lo stesso ADL tramite un post sul proprio account X.

Le cifre

 L’intesa tra il Napoli e Allegri posa su un contatto triennale da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Una cifra non molto distante dai 5 milioni guadagnati nell'ultimo anno al Milan, con il quale aveva un contratto fino a giugno 2027. Come nel 2014, è lui il successore di Antonio Conte sulla panchina di un club di Serie A: all'epoca si trattava della Juventus, ora del Napoli.  

© X

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Il comunicato

 "Dopo una lunga carriera da calciatore, in cui ha indossato anche la maglia del Napoli nel '97/98, Max Allegri intraprende il percorso da allenatore a partire dalla stagione 2003/04. Nel 2007/08 conduce il Sassuolo alla prima storica promozione in Serie B, vincendo nella medesima annata anche la Supercoppa di Serie C1. Qualche mese più tardi fa il suo debutto in Serie A con il Cagliari, chiudendo il campionato al nono posto e vincendo la Panchina d’oro.

Nel 2010 approda al Milan, riuscendo a vincere il diciottesimo scudetto e la sesta Supercoppa Italiana della storia rossonera. Dal 2014 al 2019 è il tecnico della Juventus, con cui conquista cinque scudetti consecutivi, quattro coppe Italia di seguito e due Supercoppe. Nello stesso periodo conduce per due volte i bianconeri alla finale della Champions League. Dopo due anni torna alla guida della Juventus vincendo la sua quinta Coppa Italia nel 2024. Nella scorsa stagione ha allenato nuovamente il Milan, terminando il campionato al quinto posto.

Benvenuto, mister Allegri!".

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