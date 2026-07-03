Napoli, Allegri è il nuovo allenatore: è ufficiale. "Benvenuto Max", l'annuncio di ADL

Adesso è anche ufficiale: Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Dopo la separazione con Conte, Aurelio De Laurentiis ha scelto l'ex allenatore del Milan per la nuova stagione: "La SSC Napoli dà il benvenuto a Massimiliano Allegri, che assume l’incarico di allenatore della prima squadra. Il tecnico ha firmato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2029". Ad annunciarlo è stato lo stesso ADL tramite un post sul proprio account X.