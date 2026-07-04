Napoli, sfumano due colpi ma la rosa di Allegri è... maxi: chi resta e chi può partire

Milan e Inter hanno messo la freccia rispettivamente per Gila e Khalaili, due obiettivi di mercato inseguiti dal Napoli. Ma la priorità in casa azzurra è un'altra: vendere. Il neo tecnico Max Allegri deve fare i conti con una rosa extra dopo il rientro dai prestiti di ben dieci giocatori. Da Marin a Marianucci, da Cajuste a Rao, da Lang a Lucca: c'è chi avrà la possibilità di restare e di cercare conferma e chi tornerà per poi ripartire subito. E poi ci sono elementi con contratto ma dal futuro incerto. Come Lukaku ma anche De Bruyne. Come Anguissa, che il Napoli non vuole rischiare di perdere a zero tra un anno ma che allo stesso tempo Allegri vorrebbe trattenere per garantire peso a centrocampo. Sul camerunese si è fatto avanti il Besiktas di Vincenzo Italiano, ma De Laurentiis non accetterà offerte inferiori ai 15 milioni di euro.



Al club turco piace anche il portiere Milinkovic-Savic, arrivato un anno fa in azzurro dal Torino e valutato non meno di 20 milioni di euro. Tra il serbo e Alex Meret, uno dei due partirà. E tra i giocatori che potrebbero dare l'addio all'azzurro c'è anche Mathias Olivera, valutato 15 milioni di euro. Il terzino uruguaiano è finito nel mirino dell'Atletico Madrid e potrebbe essere inserito come pedina di scambio in un'eventuale trattativa per Molina, profilo che Allegri segue con interesse già dai tempi della Juventus, quando l'argentino giocava all'Udinese. Il suo contratto con i Colchomeros è in scadenza nel 2027.