MOSSE AZZURRE

Napoli, sfumano due colpi ma la rosa di Allegri è... maxi: chi resta e chi può partire

Dai prestiti sono tornati dieci giocatori: il primo obiettivo del ds Manna è vendere

04 Lug 2026 - 10:04
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© Getty Images

© Getty Images

Milan e Inter hanno messo la freccia rispettivamente per Gila e Khalaili, due obiettivi di mercato inseguiti dal Napoli. Ma la priorità in casa azzurra è un'altra: vendere. Il neo tecnico Max Allegri deve fare i conti con una rosa extra dopo il rientro dai prestiti di ben dieci giocatori. Da Marin a Marianucci, da Cajuste a Rao, da Lang a Lucca: c'è chi avrà la possibilità di restare e di cercare conferma e chi tornerà per poi ripartire subito. E poi ci sono elementi con contratto ma dal futuro incerto. Come Lukaku ma anche De Bruyne. Come Anguissa, che il Napoli non vuole rischiare di perdere a zero tra un anno ma che allo stesso tempo Allegri vorrebbe trattenere per garantire peso a centrocampo. Sul camerunese si è fatto avanti il Besiktas di Vincenzo Italiano, ma De Laurentiis non accetterà offerte inferiori ai 15 milioni di euro.

Al club turco piace anche il portiere Milinkovic-Savic, arrivato un anno fa in azzurro dal Torino e valutato non meno di 20 milioni di euro. Tra il serbo e Alex Meret, uno dei due partirà. E tra i giocatori che potrebbero dare l'addio all'azzurro c'è anche Mathias Olivera, valutato 15 milioni di euro. Il terzino uruguaiano è finito nel mirino dell'Atletico Madrid e potrebbe essere inserito come pedina di scambio in un'eventuale trattativa per Molina, profilo che Allegri segue con interesse già dai tempi della Juventus, quando l'argentino giocava all'Udinese. Il suo contratto con i Colchomeros è in scadenza nel 2027.

Capitolo entratePer la fascia destra le piste portano a Dodò della Fiorentina e Norton-Cuffy del Genoa. Ma nel mirino è finito anche Bellanova dell'Atalanta. Sul fronte portiere, oltre a Vicario del Tottenham e a Guillaume Restes, 21enne del Tolosa e dell'Under 21 francese, spunta  - come riporta Il Mattino - Kepa Arrizabalaga. Il portiere spagnolo, classe 1994, è destinato a lasciare l’Arsenal.

Leggi anche

"Benvenuto Max": Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, è ufficiale

videovideo
napoli
mercato

Ultimi video

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

01:33
NAPOLI E MERCATO ALLEGRI RAIMONDI SRV

Mercato Napoli: "Allegri chiama i suoi pretoriani: pensa a Gatti e Rabiot"

01:01
Mario Gila

Il Milan sfrutta l'immobilismo del Napoli e torna su Gila: Lotito spara alto

02:03
JUVE, MERCATO BALZARINI SRV

La Juve pensa anche a cedere: il Bayern prova il colpo Bremer

02:12
Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

01:40
Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

02:23
Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

02:38
Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

00:56
Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

01:53
Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

01:33
Juventus, ecco Ekhator

Juventus, ecco Ekhator

01:43
Casting portiere Juve

Casting portiere Juve

02:00
Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

02:01
Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

01:38
Juve, il sogno Svilar non sfuma

Juve, il sogno Svilar non sfuma

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

I più visti di Napoli

"Benvenuto Max": Allegri è il nuovo allenatore del Napoli, è ufficiale

Napoli-Rabiot, il sogno di Max dipende da... Anguissa. La lista dei cedibili per finanziare il mercato

Mario Gila

Il Milan sfrutta l'immobilismo del Napoli e torna su Gila: Lotito spara alto

Allegri e il primo 'nodo' da sciogliere: Lukaku sì o no? Previsto un incontro con l'agente. Calda la questione portieri

NAPOLI E MERCATO ALLEGRI RAIMONDI SRV

Mercato Napoli: "Allegri chiama i suoi pretoriani: pensa a Gatti e Rabiot"

Napoli-Inter, sarà duello per Khalaili. Ma l'esterno ha già scelto dove giocare

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:40
Il Milan parla straniero anche in Serie D: scelto Navarro per il post-Oddo
Stephan El Shaarawy
08:09
Un Faraone in Arabia: El Shaarawy lascia l'Italia con uno stipendio "alla Tonali"
07:28
Allegri-Napoli, svelati data e luogo della presentazione: palcoscenico... reale
22:20
Cagliari, Gaetano vicino all'addio: accordo raggiunto con l'Atalanta
21:06
Juve, per Openda si muovono quattro club europei: la strategia dei bianconeri