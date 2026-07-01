MANOVRE AZZURRE

Napoli, via al mercato solo dopo le cessioni: l'incastro Anguissa-Rabiot e la lista dei partenti

Allegri pensa al suo pupillo, ma prima il ds Manna dovrà lavorare sulle uscite: anche Lukaku, Lucca, Olivera e Milinkovic-Savic potrebbero dire addio

01 Lug 2026 - 09:18
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I nomi non mancano per il mercato del Napoli. Da Gila della Lazio per la difesa a Khalaili (conteso con l'Inter) dell'Union Saint-Gilloise per le corsie esterne fino al sogno di Max Allegri per il centrocampo, ovvero il pupillo Rabiot faro della mediana sia nella sua Juve sia nel suo ultimo Milan. 

Tutto però dovrà passare dalle cessioni. Dopo un'estate 2025 in cui non sono mancati gli investimenti, stavolta il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà cercare di incassare dai giocatori in uscita per finanziare la sessione al via proprio oggi. 

Almeno cinque i possibili sacrificabili, come conferma La Gazzetta dello Sport: Milinkovic-Savic, Olivera, Anguissa, Lucca e Lukaku.

La situazione di Anguissa è quella che potrebbe sbloccare concretamente la pista Rabiot. Il centrocampista azzurro ha ancora un anno di contratto, ma il Napoli non vuole rischiare di perderlo a zero. Per lui si è fatto avanti il Besiktas di Italiano, ma non partirà per offerte inferiori ai 15 milioni di euro. Primo step di un possibile tesoretto per il francese del Milan.

Passando a Lukaku, con l'attaccante belga non è rientrato lo strappo maturato nell'ultima stagione e resta troppo oneroso il suo stipendio, soprattutto considerando che sarebbe una sorta di vice Hojlund. Per lui, offerte da Mls e Saudi Pro League, con l'Anderlecht alla finestra: il Napoli chiede 10 milioni per l'addio definitivo. 

Richiesta di circa il doppio, 20 milioni di euro, per Milinkovic Savic. Portiere voluto da Conte per la capacità di impostare da dietro, mentre Allegri potrebbe avere altre preferenze e magari spingere per Vicario. Anche il serbo è apprezzato in Arabia, dove gioca il fratello ex Lazio. 

Chi altro potrebbe partire entro poche settimane? Porte aperte per Lucca, rientrato dal prestito al Nottingham Forest e che sarà valutato da Allegri all'inizio del ritiro. In caso contrario, addio per almeno 25 milioni, dopo che il Napoli ne ha spesi 35 totali tra prestito e obbligo di riscatto dall'Udinese. 

La duttilità di Olivera è sempre ben vista dai tecnici, ma il difensore uruguaiano, vincitore di due scudetti, potrebbe diventare pedina di scambio per altre operazioni. Valutazione intorno ai 15 milioni di euro. 

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