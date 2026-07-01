Napoli, via al mercato solo dopo le cessioni: l'incastro Anguissa-Rabiot e la lista dei partenti

Passando a Lukaku, con l'attaccante belga non è rientrato lo strappo maturato nell'ultima stagione e resta troppo oneroso il suo stipendio, soprattutto considerando che sarebbe una sorta di vice Hojlund. Per lui, offerte da Mls e Saudi Pro League, con l'Anderlecht alla finestra: il Napoli chiede 10 milioni per l'addio definitivo.