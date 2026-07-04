"Sono arrivato da 'finito' e vado via da Supereroe": il commovente saluto di 'BatJuan' Jesus al Napoli

"Ciao Juan, come stai? Guarda, abbiamo fatto tutto: domani fai le visite e poi andiamo a Napoli… Questo era il messaggio del mio agente Roberto Calenda, verso le otto di sera del 16 agosto 2021. Dopo quel messaggio, tutto è diventato storia". Inizia così la lunga lettera di addio di Juan Jesus al Napoli dopo due scudetti, una Supercoppa italiana e 130 presenze in maglia azzurra, pubblicata sulle pagine de 'Il Mattino', in edicola sabato. Il difensore brasiliano era in scadenza il 30 giugno.Sono tanti i ringraziamenti di Juan Jesus. A cominciare da mister Spalletti "l'unico, insieme a Roberto Calenda, a credere in me in un momento in cui ero visto soltanto come un calciatore "finito". Mi ha dato fiducia, insieme al suo staff, e la possibilità di mostrare realmente chi sono. E alla fine sappiamo tutti com'è andata. GRAZIE Mister: sei un allenatore fantastico e una persona eccezionale". Poi i 'grazie' alla città di Napoli e ai suoi tifosi, agli allenatori - con una menzione speciale a Conte "perché mi ha allungato la carriera di almeno tre anni" - al presidente De Laurentiis e a tutte le persone che lavorano per il club. "Napoli mi ha fatto vivere emozioni che non avrei mai immaginato - chiude così Juan Jesus - Sono arrivato da "finito" e vado via da vincitore, entrando nella storia. Anzi, da supereroe: da BatJuan, un grandissimo abbraccio a tutti".