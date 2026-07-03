Napoli: Lukaku primo nodo da sciogliere per Allegri, previsto un incontro con l'agente

Finalmente l'ufficialità è arrivata ma sono giorni che Max Allegri è al lavoro con il presidente De Laurentiis e con il ds Manna per costruire il Napoli della prossima stagione. Uno dei nodi che il neo tecnico azzurro dovrà sciogliere è sicuramente quello che riguarda il futuro di Romelu Lukaku. Ai Mondiali con la maglia del Belgio BigRom è rinato: è un giocatore 'nuovo', che dopo una stagione difficile causa infortuni ha ritrovato i gol e si sacrifica per la squadra.



E il Napoli cosa pensa? De Laurentiis lo ha osservato da vicino (e con lui De Bruyne) a Los Angeles in occasione della sfida contro l'Iran e aspetta il giudizio di Allegri. Intanto però ne ha fissato il prezzo: 10 milioni di euro. Nell'estate di due anni fa il Napoli lo acquistò dal Chelsea per 30 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Una sua eventuale cessione, nonostante un altro anno di contatto, alleggerirebbe di parecchio il monte-ingaggi del club (il suo stipendio è di 7,7 milioni di euro lordi a stagione). Tutti i discorsi definitivi sono rimandati alla fine della rassegna iridata ma - come riporta il Corriere dello Sport - Allegri vedrà l'agente dell'attaccante belga Federico Pastorello per fare il punto sulla situazione e valutare le varie prospettive per il futuro. Il Mondiale dice che Lukaku non è un giocatore finito e per lui le offerte non mancano: dall'Arabia Saudita, dalla Turchia ma anche da club di Mls.