Milan, visite mediche e firma sul contratto per Reijnders

Prima vera giornata milanese per Tijjani Reijnders : l'olandese, ultimo acquisto in ordine di tempo del Milan , si è presentato di buon mattino alla clinica La Madonnina per le visite mediche, concluse dopo pranzo. Ottenuta l'idoneità sportiva nel primo pomeriggio, ora è il turno della firma sul contratto che lo legherà ai rossoneri fino al 2027. Reijneders, che era atterrato a Linate lunedì sera, dovrebbe guadagnare circa 1,6 milioni a stagione. Mercoledì potrà poi prenderà parte alla sua prima seduta di allenamento a Milanello , sotto la guida di Stefano Pioli .

REIJNDERS: "SUBITO SÌ AL MILAN"

Prima di partire dall'Olanda il centrocampista aveva manifestato tutta la sua gioia per la nuova avventura ai colleghi di MilanNews: "Ho detto sì alla prima chiamata, sogno di vincere la Champions e lo scudetto. Raggiungere il Milan è stata una decisione facile". L'intesa definitiva con l'AZ Alkmaar era stata raggiunta un paio di giorni fa per 20 milioni di euro più 5 di bonus.

MILAN, RESTYLING A CENTROCAMPO

È dunque quasi completo il restyling del centrocampo di Pioli, che dopo l'addio di Tonali è stato ridisegnato con l'acquisto di Loftus-Cheek dal Chelsea e ora, appunto, con quello di Reijnders. Musah, trattativa molto calda, dovrebbe completare il reparto. Resta poi da capire se il tecnico parmigiano, in attesa del rientro di Bennacer, li schiererà in coppia nel suo classico 4-2-3-1 o se li utilizzerà come mezzale d'inserimento in un 4-3-3, al momento più semplice da ipotizzare considerando l'assenza di un trequartista puro come era Brahim Diaz.

