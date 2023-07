Milan sempre più americano: Musah ha detto sì, pronta una nuova offerta

MANOVRE ROSSONERE

Dopo Pulisic, i rossoneri vogliono chiudere per il centrocampista classe 2002 del Valencia: pronti circa 20 milioni per il club spagnolo

Il Milan americano di RedBird prepara un altro colpo made in USA dopo aver portato in rossonero Christian Pulisic. Oggi infatti potrebbe essere la giornata decisiva per provare a chiudere anche l'arrivo di Yunus Musah, centrocampista classe 2002 del Valencia in possesso di quattro passaporti (statunitense, italiano, inglese e ghanese), che andrebbe a completare il centrocampo di Stefano Pioli dopo gli arrivi di Loftus-Cheek, già ufficiale, e di Reijnders, che farà le visite mediche martedì.

Un centrocampo che il tecnico rossonero vuole con una spiccata attitudine europea, fatto di muscoli, aggressività e verticalità, e per questo da tempo il Milan ha messo nel mirino il centrocampista nato a New York ma cresciuto a Castelfranco Veneto, che può fare sia la mezzala in un centrocampo a tre sia il mediano nel 4-2-3-1, e incontrerà il Valencia in questi giorni per cercare di chiudere l'affare.

Il club spagnolo, forte anche di un contratto in scadenza nel 2026, chiede 25 milioni di euro, mentre il Milan ne ha offerti 13 più 4 di bonus, ma ora è pronto a rilanciare per dare un'accelerata alla trattativa: sono pronti 18 milioni di euro, magari inserendo qualche bonus per arrivare a 20, per limare le distanze con il club spagnolo e si punterà sulla volontà del giocatore.

I dirigenti rossoneri hanno infatti già raggiunto un accordo con il giocatore sulla base di un contratto da 2 milioni netti a stagione e ora serve il sì del Valencia. A Casa Milan si augurano che, come è successo anche nelle altre operazioni già chiuse quest'estate (contando anche Musah sarebbero quattro giocatori arrivati tutti coi soldi di Tonali), la volontà del giocatore sia ancora una volta decisiva. L'obiettivo dei rossoneri è quello di chiudere entro questa settimana per mettere Musah sul volo che porterà la squadra rossonera negli USA.

