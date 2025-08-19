Logo SportMediaset
ex juve

Il Marsiglia mette in vendita Rabiot: possibile un ritorno in Serie A

Il francese piace al Milan, è un pallino di Allegri, ma l'affare è difficile. Mamma Veronique non esclude nessuna pista

19 Ago 2025 - 20:27

Adrien Rabiot è ufficialmente sul mercato. Il centrocampista è stato messo fuori rosa per scelta disciplinare dal Marsiglia ed è stato dichiarato cedibile dopo la violenta lite con Jonathan Rowe (anche lui messo in vendita) nel post partita contro il Rennes. L'OM, con un comunicato ufficiale, ha reso nota la posizione dei due giocatori: "L'Olympique Marsiglia informa che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati messi dal club sulla lista dei trasferimenti. Questa decisione è stata presa a causa di un comportamento inammissibile nello spogliatoio dopo la partita contro lo Stade Rennais FC, in accordo con lo staff tecnico e in applicazione del codice di condotta interno del club".

RABIOT-MILAN, AFFARE DIFFICILE
Un fulmine a ciel sereno, confermato anche dalla madre-agente di Rabiot, col centrocampista che ora nonostante il contratto fino al 2026 dovrà cercare sistemazione per non restare fermo. E il Milan, secondo quanto appreso da Sportmediaset, avrebbe effettuato un sondaggio. Ma l'operazione, nonostante i risvolti in Francia, al momento è tutt'altro che in discesa. Rabiot sarebbe il sostituto perfetto di Reijnders, ma lo scoglio è comunque l'ingaggio che l'ex Juve percepisce al Marsiglia: 3,5 milioni che arrivano fino a quota 5 con determinati bonus. Senza contare che la mediana, con Modric, Ricci, Jashari, Fofana e Loftus-Cheek, è già affollata.

RABIOT DI NUOVO IN SERIE A?
Un ritorno in Serie A non è comunque da escludere del tutto visto che Veronique Rabiot non ha escluso nessuna pista, che sia Italia (dove il giocatore è stato proposto a più club), Spagna o Inghilterra.

Polveriera Marsiglia, Rabiot e Rowe fuori rosa dopo una lite

rabiot
marsiglia
serie a

