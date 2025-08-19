Il Marsiglia mette in vendita Rabiot: possibile un ritorno in Serie A

Adrien Rabiot è ufficialmente sul mercato. Il centrocampista è stato messo fuori rosa per scelta disciplinare dal Marsiglia ed è stato dichiarato cedibile dopo la violenta lite con Jonathan Rowe (anche lui messo in vendita) nel post partita contro il Rennes. L'OM, con un comunicato ufficiale, ha reso nota la posizione dei due giocatori: "L'Olympique Marsiglia informa che Adrien Rabiot e Jonathan Rowe sono stati messi dal club sulla lista dei trasferimenti. Questa decisione è stata presa a causa di un comportamento inammissibile nello spogliatoio dopo la partita contro lo Stade Rennais FC, in accordo con lo staff tecnico e in applicazione del codice di condotta interno del club".