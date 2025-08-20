Logo SportMediaset
MILAN

Milan, l'Atalanta mette nel mirino Musah: pronta offerta di 25 milioni

Il tecnico rossonero apprezza il centrocampista statunitense e non vorrebbe la sua cessione

20 Ago 2025 - 09:15
© Getty Images

© Getty Images

L'ultima uscita definita, in ordine di tempo, è stata quella di Okafor, ma lo "sfoltimento" della rosa del Milan potrebbe non finire qui. Dopo essere stato cercato da Napoli e diversi club della Premier, Nottingham Forest su tutti, Yunus Musah è infatti finito nel mirino dell'Atalanta di Ivan Juric. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, i bergamaschi (definiti gli arrivi di Zalewski e Krstovic) avrebbero già avviato con i rossoneri la trattativa per il centrocampista statunitense, mettendo sul tavolo una cifra intorno ai 25 milioni di euro.

Tare accelera per bruciare il Napoli: ecco la formula per convincere Hojlund

 La decisione verrà presa nei prossimi giorni, ma in tutto questo va registrata la posizione di Max Allegri che vorrebbe tenere Musah al Milan, considerando la sua duttilità e la conseguente possibilità di utilizzarlo in più zone di campo. 

11:05
Como, ufficiale la cessione di Abildgaard alla Sampdoria
10:01
Atalanta: Krstovic atteso nel tardo pomeriggio
09:23
Inter, Bonny: "Ho rifiutato diverse big per vestirmi in nerazzurro"
08:59
Milan, l'Atalanta fa sul serio per Musah
23:30
Bologna, scatto Rowe: accordo con il calciatore, si tratta col Marsiglia