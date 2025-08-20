Milan, l'Atalanta mette nel mirino Musah: pronta offerta di 25 milioni

L'ultima uscita definita, in ordine di tempo, è stata quella di Okafor, ma lo "sfoltimento" della rosa del Milan potrebbe non finire qui. Dopo essere stato cercato da Napoli e diversi club della Premier, Nottingham Forest su tutti, Yunus Musah è infatti finito nel mirino dell'Atalanta di Ivan Juric. Secondo quanto riporta oggi la Gazzetta dello Sport, i bergamaschi (definiti gli arrivi di Zalewski e Krstovic) avrebbero già avviato con i rossoneri la trattativa per il centrocampista statunitense, mettendo sul tavolo una cifra intorno ai 25 milioni di euro.