Milan, Leao: "Sento energia positiva, darò tutto con la numero 10"

MILAN

Il portoghese carico verso la nuova stagione: "In vacanza ho staccato ma continuando ad allenarmi: sono pronto a ripartire"

Va bene il mercato, con i nuovi acquisti soprattutto (per ora) a centrocampo ma il Milan 2023/24 vuole ripartire anche dalle sue certezze, in primis da Rafael Leao che si dice molto carico in vista della nuova stagione. "In vacanza ho staccato assieme alla mia famiglia e ai miei amici ma sempre continuando ad allenarmi. Sono pronto a ricominciare, ho sentito Pioli, i compagni e percepisco un'energia positiva".

Leao è un idolo dei tifosi rossoneri: "Li ringrazio molto per i tanti messaggi di affetto e stima che mi mandano ogni giorno, non vedo l'ora di iniziare" spiega nell'intervista a La Gazzetta dello Sport. L'attaccante da quest'anno indossa la maglia numero 10, lasciata libera da Brahim Diaz tornato al Real Madrid: "Personalmente ho tanta voglia di fare bene e di dare tutto, con questa maglia e con questo nuovo numero, all’interno di questo club che ormai considero come la mia seconda famiglia".

