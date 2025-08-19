Cercasi punta: Milan concentrato su Hojlund e Vlahovic, spunta Dovbyk per il Napoli

Dopo l'infortunio di Lukaku, i partenopei sono tornati alla ricerca di una punta così come i rossoneri
Il campionato non è ancora iniziato ma c'è già una sfida a distanza che infiamma due club della Serie A. Napoli e Milan sono entrambe alla ricerca di un attaccante e avrebbero messo gli occhi sugli stessi giocatori. Con Lukaku infortunato e fuori almeno 4 mesi, i partenopei sono stati costretti a rigettarsi sul mercato delle punte e tra gli obbiettivi principali figurano proprio due profili per cui i rossoneri avevano già mostrato interesse nelle scorse settimane: Hojlund e Vlahovic.
Il danese è fuori dal progetto del Manchester United, Amorim non lo ha nemmeno convocato per il match di esordio in Premier League, e sicuramente cambierà maglia la prossima stagione. L'idea di tornare in Italia e giocare la Champions, non dispiacerebbe all'ex Atalanta, su cui però i rossoneri sono decisamente in vantaggio. Per il Milan, inoltre, c'è un'idea dell'ultima che porta a Conrad Harder. L'attaccante danese classe 2005 doveva essere l'erede di Gyokeres allo Sporting Lisbona, ma i portoghesi in estate hanno fatto scelte diverse puntando su Luis Suarez, colombiano acquistato dall'Almeria. I procuratori di Harder hanno dunque proposto il ragazzo ai rossoneri. Il prezzo? 28 milioni, ma la cifra è trattabile in virtù del poco spazio a disposizione del danese.
Per quanto riguarda Vlahovic, la situazione è nota: in rottura con la Juventus e in scadenza nel 2026, Dusan potrebbe abbracciare volentieri il progetto di Conte ma non bisogna tralasciare il Milan. Lo stesso direttore sportivo rossonero Tare non si è nascosto negli scorsi giorni: "È un'opzione", le sue poche ma chiare parole.
Ecco perché il Napoli potrebbe virare verso la Capitale, dove Dovbyk non è certo di restare. Gasperini sembra non essere entusiasta dell'ucraino ex Girona e i giallorossi avrebbero bisogno di una cessione eccellente in ottica Fair Play finanziario e per completare la squadra: pista da monitorare.
Commenti (0)