Cercasi punta: Milan concentrato su Hojlund e Vlahovic, spunta Dovbyk per il Napoli

Il campionato non è ancora iniziato ma c'è già una sfida a distanza che infiamma due club della Serie A. Napoli e Milan sono entrambe alla ricerca di un attaccante e avrebbero messo gli occhi sugli stessi giocatori. Con Lukaku infortunato e fuori almeno 4 mesi, i partenopei sono stati costretti a rigettarsi sul mercato delle punte e tra gli obbiettivi principali figurano proprio due profili per cui i rossoneri avevano già mostrato interesse nelle scorse settimane: Hojlund e Vlahovic.