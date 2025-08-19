Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
napoli
HomeMercatoVideoFotoRosa
mercato

Cercasi punta: Milan concentrato su Hojlund e Vlahovic, spunta Dovbyk per il Napoli

Dopo l'infortunio di Lukaku, i partenopei sono tornati alla ricerca di una punta così come i rossoneri

19 Ago 2025 - 23:36

Il campionato non è ancora iniziato ma c'è già una sfida a distanza che infiamma due club della Serie A. Napoli e Milan sono entrambe alla ricerca di un attaccante e avrebbero messo gli occhi sugli stessi giocatori. Con Lukaku infortunato e fuori almeno 4 mesi, i partenopei sono stati costretti a rigettarsi sul mercato delle punte e tra gli obbiettivi principali figurano proprio due profili per cui i rossoneri avevano già mostrato interesse nelle scorse settimane: Hojlund e Vlahovic.

Il danese è fuori dal progetto del Manchester United, Amorim non lo ha nemmeno convocato per il match di esordio in Premier League, e sicuramente cambierà maglia la prossima stagione. L'idea di tornare in Italia e giocare la Champions, non dispiacerebbe all'ex Atalanta, su cui però i rossoneri sono decisamente in vantaggio. Per il Milan, inoltre, c'è un'idea dell'ultima che porta a Conrad Harder. L'attaccante danese classe 2005 doveva essere l'erede di Gyokeres allo Sporting Lisbona, ma i portoghesi in estate hanno fatto scelte diverse puntando su Luis Suarez, colombiano acquistato dall'Almeria. I procuratori di Harder hanno dunque proposto il ragazzo ai rossoneri. Il prezzo? 28 milioni, ma la cifra è trattabile in virtù del poco spazio a disposizione del danese.

Per quanto riguarda Vlahovic, la situazione è nota: in rottura con la Juventus e in scadenza nel 2026, Dusan potrebbe abbracciare volentieri il progetto di Conte ma non bisogna tralasciare il Milan. Lo stesso direttore sportivo rossonero Tare non si è nascosto negli scorsi giorni: "È un'opzione", le sue poche ma chiare parole.

Ecco perché il Napoli potrebbe virare verso la Capitale, dove Dovbyk non è certo di restare. Gasperini sembra non essere entusiasta dell'ucraino ex Girona e i giallorossi avrebbero bisogno di una cessione eccellente in ottica Fair Play finanziario e per completare la squadra: pista da monitorare.

Leggi anche

Lukaku ko, il Napoli può rovinare i piani del Milan per Hojlund: gli scenari

napoli
milan
hojlund
vlahovic
dovbyk

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Napoli

Lukaku: lesione di alto grado al retto femorale, si valuta l'operazione. Stop di almeno 4 mesi

Il Napoli corre ai ripari: Zirkzee il preferito di Conte, spunta anche Vlahovic

Si teme un lungo stop per Lukaku: il Napoli può tornare sul mercato per una nuova punta

Lukaku ko, il Napoli può rovinare i piani del Milan per Hojlund: gli scenari

Gutierrez, visite ultimate a Villa Stuart: ora la firma fino al 2030 ma Conte non lo avrà subito

Napoli, ufficiale l'acquisto di Gutierrez dal Girona: "Benvenuto, Miguel!"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:30
Bologna, scatto Rowe: accordo con il calciatore, si tratta col Marsiglia
23:29
Cremonese, domani le visite di Sanabria
23:25
Napoli, prende quota il nome Dovbyk per sostituire Lukaku
23:11
Lookman, anche l'Arsenal si defila: adeguamento per Trossard
22:22
Isak attacca il Newcastle: "Quando le promesse vengono infrante, la relazione non può continuare"