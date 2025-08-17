Milan, Tare: "Hojlund lo stiamo valutando in questi giorni. Vlahovic? C'è anche lui"

Il centrocampo è stato il reparto sottoposto al restyling più pesante. "La priorità del nostro progetto era di intervenire a centrocampo perché il Milan deve dominare le partite e vincerle - ha proseguito Tare a Coppa Italia Live su Canale 5 - Con l'arrivo di Jashari, Modric e Ricci il livello si è alzato". Sull'ex Real e il loro incontro: "Modric da bambino tifava Milan, si sono ritrovati due bambini che tifavano Milan. Ho capito subito il suo pensiero. Il suo arrivo è un valore aggiunto per questa squadra".