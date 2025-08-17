Logo SportMediaset
MILAN

Milan, Tare: "Hojlund lo stiamo valutando in questi giorni. Vlahovic? C'è anche lui"

Le parole del ds rossonero sul mercato prima della gara di Coppa Italia contro il Bari

17 Ago 2025 - 21:38

"Hojlund è un'opzione buona per noi". In esclusiva a Sportmediaset prima dell'esordio in Coppa Italia contro il Bari a San Siro, il ds del Milan Igli Tare ha parlato dell'attaccante del Manchester United, obiettivo dei rossoneri per il reparto avanzato"Lo stiamo valutando in questi giorni, ma il calciomercato è imprevedibile - ha aggiunto il dirigente rossonero - Sappiamo che dobbiamo intervenire in quella posizione e sappiamo anche che devono essere giocatori che possono dare qualcosa in più a questo gruppo". Poi ammette l'interesse del Milan per l'attaccante della Juve Dusan Vlahovic: "Anche questa è un'opzione, un attaccante deve arrivare". Un'altra pista sempre viva è quella che porta a Nicolas Jackson del Chelsea. Il tecnico dei Blues Enzo Maresca ha detto apertamente che il giocatore può partire. Contatti con l'agente del senegalese ci sono già stati.

Il centrocampo è stato il reparto sottoposto al restyling più pesante. "La priorità del nostro progetto era di intervenire a centrocampo perché il Milan deve dominare le partite e vincerle - ha proseguito Tare a Coppa Italia Live su Canale 5 - Con l'arrivo di Jashari, Modric e Ricci il livello si è alzato". Sull'ex Real e il loro incontro: "Modric da bambino tifava Milan, si sono ritrovati due bambini che tifavano Milan. Ho capito subito il suo pensiero. Il suo arrivo è un valore aggiunto per questa squadra". 

La Curva Sud: "A San Siro imposto regime autoritario, non tifiamo. Buon teatro a tutti"

milan
igli tare

