Milan, Tare accelera per bruciare il Napoli: ecco la formula per convincere Hojlund

Resta vivo lo scontro di mercato con i partenopei, ma i rossoneri vogliono capitalizzare il vantaggio acquisito
© Getty Images
L'infortunio di Lukaku ha complicato la situazione attaccanti non solo in casa Napoli: lo stop del belga ha costretto i campioni d'Italia a tornare sul mercato, trovandosi così immancabilmente in rotta di collisione con il Milan, da tempo alla ricerca di una nuova punta da affiancare a Gimenez. Al di là di Vlahovic, piano B dei rossoneri e solo flebile pensiero dei partenopei, lo scontro vero e proprio si sta consumando per Hojlund, gioiellino danese in uscita dal Manchester United.
Per Tare, dunque, la necessità di bruciare sul tempo il Napoli, capitalizzando il vantaggio acquisito nelle scorse settimane. La soluzione sta tutta nella formula con cui chiudere l'affare con lo United e convincere definitivamente il danese, che vuole avere certezze sul proprio futuro a lungo termine, ad accasarsi a Milano. La trattativa è giunta a un punto di svolta, visto che nei prossimi giorni, se non addirittura già oggi, sono previsti nuovi contatti non solo tra i due club ma anche con gli agenti del ragazzo. L'intesa potrà dunque essere raggiunta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro, cifra che lo United chiede per necessita di bilancio. Il Milan ha fretta e vuole chiudere: sabato c'è l'esordio in campionato con la Cremonese, l'obiettivo è quello di presentarsi a San Siro con Hojlund vestito di rossonero.
Commenti (0)