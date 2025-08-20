Milan, Tare accelera per bruciare il Napoli: ecco la formula per convincere Hojlund

Per Tare, dunque, la necessità di bruciare sul tempo il Napoli, capitalizzando il vantaggio acquisito nelle scorse settimane. La soluzione sta tutta nella formula con cui chiudere l'affare con lo United e convincere definitivamente il danese, che vuole avere certezze sul proprio futuro a lungo termine, ad accasarsi a Milano. La trattativa è giunta a un punto di svolta, visto che nei prossimi giorni, se non addirittura già oggi, sono previsti nuovi contatti non solo tra i due club ma anche con gli agenti del ragazzo. L'intesa potrà dunque essere raggiunta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro, cifra che lo United chiede per necessita di bilancio. Il Milan ha fretta e vuole chiudere: sabato c'è l'esordio in campionato con la Cremonese, l'obiettivo è quello di presentarsi a San Siro con Hojlund vestito di rossonero.