Mercato
Milan
MILAN

Milan, Tare accelera per bruciare il Napoli: ecco la formula per convincere Hojlund

Resta vivo lo scontro di mercato con i partenopei, ma i rossoneri vogliono capitalizzare il vantaggio acquisito

20 Ago 2025 - 09:45
© Getty Images

© Getty Images

L'infortunio di Lukaku ha complicato la situazione attaccanti non solo in casa Napoli: lo stop del belga ha costretto i campioni d'Italia a tornare sul mercato, trovandosi così immancabilmente in rotta di collisione con il Milan, da tempo alla ricerca di una nuova punta da affiancare a Gimenez. Al di là di Vlahovic, piano B dei rossoneri e solo flebile pensiero dei partenopei, lo scontro vero e proprio si sta consumando per Hojlund, gioiellino danese in uscita dal Manchester United

Oggi consulto decisivo per Lukaku, intanto spunta la clamorosa "tentazione Kean"

Per Tare, dunque, la necessità di bruciare sul tempo il Napoli, capitalizzando il vantaggio acquisito nelle scorse settimane. La soluzione sta tutta nella formula con cui chiudere l'affare con lo United e convincere definitivamente il danese, che vuole avere certezze sul proprio futuro a lungo termine, ad accasarsi a Milano. La trattativa è giunta a un punto di svolta, visto che nei prossimi giorni, se non addirittura già oggi, sono previsti nuovi contatti non solo tra i due club ma anche con gli agenti del ragazzo. L'intesa potrà dunque essere raggiunta sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro, cifra che lo United chiede per necessita di bilancio. Il Milan ha fretta e vuole chiudere: sabato c'è l'esordio in campionato con la Cremonese, l'obiettivo è quello di presentarsi a San Siro con Hojlund vestito di rossonero.

Krstovic

Atalanta, ecco il sostituto di Retegui: arriva Krstovic dal Lecce

milan
hojlund
napoli

Il Marsiglia mette in vendita Rabiot: possibile un ritorno in Serie A

Milan-Hojlund, la prossima settimana sarà decisiva. Intanto lo United non lo convoca

Tare: "Hojlund lo stiamo valutando in questi giorni. Vlahovic? C'è anche lui"

Cercasi punta: Milan concentrato su Hojlund e Vlahovic, spunta Dovbyk per il Napoli

Lukaku ko, il Napoli può rovinare i piani del Milan per Hojlund: gli scenari

Okafor

Okafor apre al Leeds, che ora preme per chiudere: il Milan vuole 20 milioni

11:05
Como, ufficiale la cessione di Abildgaard alla Sampdoria
10:01
Atalanta: Krstovic atteso nel tardo pomeriggio
09:23
Inter, Bonny: "Ho rifiutato diverse big per vestirmi in nerazzurro"
08:59
Milan, l'Atalanta fa sul serio per Musah
23:30
Bologna, scatto Rowe: accordo con il calciatore, si tratta col Marsiglia