Milan, affare fatto per Reijnders: all'AZ Alkmaar 20 milioni più bonus

Manovre rossonere

Il centrocampista olandese arriva in rossonero al termine di una trattativa complicata, è il secondo colpo a centrocampo dopo Loftus-Cheek

© Getty Images Milan-Reijnders: è fatta. Il club rossonero ha chiuso l'affare con l'AZ Alkmaar per 19-20 milioni più 5 di bonus. La mezz'ala olandese guadagnerà 1.6 milioni di euro l'anno. Visite mediche fissate per l'inizio della prossima settimana. Il classe 1998 andrà a comporre il nuovo centrocampo del Milan insieme a Ruben Loftus-Cheek. Ora il mercato rossonero si concentrerà prevalentemente sull'ala destra e sul centravanti.

A confermare che la trattativa sia ormai vicina alla fumata bianca ci ha pensato il ds dell'AZ Alkmaar, Max Huiberts: "Le sensazioni sembrano molto più positive ora, sì - le parole raccolta da Noordhollands Dagblad -. Ha il nostro permesso per parlare con il Milan. Se non l'ha già fatto... Non è ancora finita, ma Reijnders sta andando. Il Milan dimostra che lo vuole davvero. L'ultima conversazione con il Milan è stata una bella conversazione, ora siamo vicini".

Reijnders è una mezz'ala dalla vocazione spiccatamente offensiva. Bravo nella conduzione di palla, ha nel tiro dalla distanza una delle maggiori qualità. Fisico slanciato, 185 centimetri per 75 chili, ha una buona visione di gioco ed è abile nei passaggi filtranti. Pioli potrebbe impiegarlo come centrocampista d'assalto in un 4-3-3 con un mediano davanti alla difesa e Loftus-Cheek nell'altro spot da mezz'ala.