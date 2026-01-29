Niente Milan per Coppola: l'ex Verona in prestito secco al Paris Fc
Il centrale italiano era tra i profili osservati dai rossoneri per rinforzare la difesa, ma alla fine a spuntarla è stato il club francese.
I comunicati ufficiali ancora non sono arrivati ma, a sentire le parole del tecnico del Paris Fc, Stéphane Gilli, l'approdo di Diego Coppola dal Brighton è ormai cosa fatta. L'allenatore del club neopromosso in Ligue1 ha parlato così del centrale italiano che arriverà a Parigi in prestito secco: "Siamo molto contenti del suo arrivo. È un giocatore atletico che porterà la sua potenza, capace di giocare sotto pressione, un profilo che non avevamo".
Coppola in estate aveva lasciato il Verona, squadra un cui è cresciuto, per cercare fortuna in Premier League. L'avventura con il Brighton, che l'ha acquistato per 11 milioni di euro, però non è andata come sperato: in questa prima metà di stagione lo spazio concessogli da Fabian Hürzeler è stato parecchio limitato (appena 542 minuti in campo). Per questa ragione il classe 2003 ha scelto di andare a cercare fortuna in Francia, nell'ambizioso Paris Fc della famiglia Arnault.
Per Coppola in questa finestra di gennaio si erano mossi anche diversi club di Serie A: in particolare Fiorentina e Milan stavano valutando la possibilità di riportare in Italia l'ex Verona. Poi però è stato il Paris Fc a spuntarla, andando con decisione sul difensore 22enne.