Niente Milan per Coppola: l'ex Verona in prestito secco al Paris Fc

I comunicati ufficiali ancora non sono arrivati ma, a sentire le parole del tecnico del Paris Fc, Stéphane Gilli, l'approdo di Diego Coppola dal Brighton è ormai cosa fatta. L'allenatore del club neopromosso in Ligue1 ha parlato così del centrale italiano che arriverà a Parigi in prestito secco: "Siamo molto contenti del suo arrivo. È un giocatore atletico che porterà la sua potenza, capace di giocare sotto pressione, un profilo che non avevamo".