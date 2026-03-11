Gimenez, tre mesi per tenerti il Milan che intanto studia il mercato: Kean è caldo ma occhio alle sorprese

È stato riaccolto alla grande da compagni e tifosi sui social, ma d'ora in poi Santiago Gimenez avrà tutti i fari puntati addosso. Non è un mistero infatti, che lo scorso agosto i rossoneri se ne sarebbero privati volentieri: la Roma lo voleva ma fu il messicano a dire di no. Adesso la situazione non è cambiata e l'ex Feyenoord avrà tre mesi di tempo (esattamente dieci partite) per convincere Allegri a puntare su di lui per la prossima stagione. Servono soprattutto i gol in un Milan che ha come migliore marcatore stagionale Leao a quota 9 reti. Troppo poco per un club che punta al Tricolore.