MANOVRE ROSSONERE

Gimenez, tre mesi per tenerti il Milan che intanto studia il mercato: Kean è caldo ma occhio alle sorprese

Grande pressione sul messicano che dovrà guadagnarsi la conferma in dieci partite

11 Mar 2026 - 11:17
videovideo

È stato riaccolto alla grande da compagni e tifosi sui social, ma d'ora in poi Santiago Gimenez avrà tutti i fari puntati addosso. Non è un mistero infatti, che lo scorso agosto i rossoneri se ne sarebbero privati volentieri: la Roma lo voleva ma fu il messicano a dire di no. Adesso la situazione non è cambiata e l'ex Feyenoord avrà tre mesi di tempo (esattamente dieci partite) per convincere Allegri a puntare su di lui per la prossima stagione. Servono soprattutto i gol in un Milan che ha come migliore marcatore stagionale Leao a quota 9 reti. Troppo poco per un club che punta al Tricolore.

Se Gimenez non darà grandi segnali, il Milan si tufferà ancora con più convinzione su un numero nove di sicuro affidamento. D'altronde il reparto offensivo dei meneghini subirà l'ennesima rivoluzione. Al momento infatti, gli unici ad avere il posto assicurato sono proprio Leao e Pulisic. Gli altri tre, considerando anche Nkunku e Fullkrug devono meritarsi la conferma. Sul tedesco in particolare, bisognerà decidere cosa fare in merito al riscatto dal West Ham. Il solo gol realizzato finora al cospetto del Lecce non è sufficiente per versare i 5 milioni di euro necessari per tenerlo a Milano.

Leggi anche

Il Milan ritrova il suo bomber: primo allenamento per Gimenez, i compagni lo festeggiano

Dicevamo del futuro nove rossonero: l'obiettivo primario resta Moise Kean, nome condiviso anche da Allegri che vorrà avere maggiore voce in capitolo sul mercato. Sul bomber della Fiorentina pende una clausola rescissoria da 62 milioni di euro che però è trattabile. La cifra cash potrà essere abbassata inserendo delle contropartite: un nome che piace a Paratici è quello del neo 18enne Francesco Camarda. Certo non mancherà la concorrenza che potrebbe spingere il ds Tare a guardare altrove: da Nicolas Jackson a Gabriel Jesus, passando per Retegui e Guirassy. Quest'ultimo in particolare, è stato già trattato nell'estate del 2024 prima del suo arrivo al Borussia Dortmund che lo prelevò dallo Stoccarda per circa 20 milioni di euro. Molto difficile invece ormai Vlahovic, in trattativa con la Juventus per il rinnovo.  

Milan, riecco Gimenez: le foto del primo allenamento

1 di 5
© acmilan.com
© acmilan.com
© acmilan.com

© acmilan.com

© acmilan.com

milan
gimenez
kean
fiorentina
allegri
camarda

