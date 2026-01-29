Christian Pulisic e la crisi di inizio 2026: infortuni e panchine, quando torna al top?

Alla base della flessione del classe 1998 una condizione non ottimale minata da un problema al bicipite femorale e un fastidio alla caviglia, entrambi non ancora completamente assorbiti e che evidentemente ne limitano gli scatti, gli inserimenti, la sua capacita di essere pericoloso su tutto il fronte d'attacco. Non a caso, nella sfida decisiva dell'Olimpico contro la Roma, Allegri ha dovuto rinunciare a lui per farlo entrare soltanto gli ultimi 20 minuti nei quali peraltro non ha lasciato traccia. A Como l'attaccante rossonero era stato addirittura tutto il match in panchina. In mezzo alle due trasferte di fuoco il tecnico livornese gli aveva dato fiducia contro il Lecce a San Siro ma anche in quel caso nei 73' in cui era rimasto sul prato del Meazza era apparso lontano dalla sua migliore versione. Fullkrug, che lo aveva sostituito, aveva impiegato solo tre minuti per sbloccare il match coi salentini.