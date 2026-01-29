milan

Christian Pulisic e la crisi di inizio 2026: infortuni e panchine, quando torna al top?

Pulisic si è fermato: zero gol nel 2026 e problemi fisici tra bicipite femorale e caviglia. Allegri lo aspetta per Bologna-Milan

29 Gen 2026 - 13:54
Christian Pulisic s'è inceppato? Questo primo mese di 2026 ha portato in dote solo tre presenze da titolare, 285' in campo e nessun gol, dopo che tutti erano stati incantati dalla partenza sprint dello statunitense con quattro reti nelle prime cinque giornate di campionato. Pulisic, per dire, era stato il giustiziere dell'Inter nel derby e aveva vissuto la notte magica di Torino con doppietta ai granata da febbricitante.

Infortunio Pulisic: le condizioni di caviglia e bicipite femorale

 Alla base della flessione del classe 1998 una condizione non ottimale minata da un problema al bicipite femorale e un fastidio alla caviglia, entrambi non ancora completamente assorbiti e che evidentemente ne limitano gli scatti, gli inserimenti, la sua capacita di essere pericoloso su tutto il fronte d'attacco. Non a caso, nella sfida decisiva dell'Olimpico contro la Roma, Allegri ha dovuto rinunciare a lui per farlo entrare soltanto gli ultimi 20 minuti nei quali peraltro non ha lasciato traccia. A Como l'attaccante rossonero era stato addirittura tutto il match in panchina. In mezzo alle due trasferte di fuoco il tecnico livornese gli aveva dato fiducia contro il Lecce a San Siro ma anche in quel caso nei 73' in cui era rimasto sul prato del Meazza era apparso lontano dalla sua migliore versione. Fullkrug, che lo aveva sostituito, aveva impiegato solo tre minuti per sbloccare il match coi salentini.

Quando torna Pulisic?

 L'obiettivo è Bologna-MilanChristian sta lavorando a Milanello per ritrovare brillantezza ma soprattutto superare i guai fisici che lo perseguitano, per ritornare già da martedì sera a Bologna l'attaccante che tutti conoscono.

Milan, blitz di Cardinale: a Milanello vertice con Ibra, Tare e Allegri

