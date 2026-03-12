L'intervista di Ibrahimovic: "Allegri centro del Milan. Vi spiego il piano mercato"

Zlatan Ibrahimovic a CBS Golazo parla del futuro del Milan, non prima di uno sfottò sulla scia del derby vinto contro l'Inter: "Dovete stare dalla parte giusta di Milano: ci sono quella blu e quella rossa, noi siamo quella fashion (ride, ndr)!". Il Senior Advisor per il fondo RedBird spiega come Massimiliano Allegri, lusingato ancora una volta dalle sirene del Real Madrid, sarà il centro del mondo rossonero pure nelle strategie del mercato estivo: "Ha vinto trofei al Milan in passato ed era già bravo quando mi allenava. I giocatori di allora come Seedorf e Cassano erano diversi rispetto a quelli di oggi: magari quelli attuali hanno un po' meno carattere e a lui piacerebbe averne".