intervista

L'intervista di Ibrahimovic: "Allegri centro del Milan. Vi spiego il piano mercato"

Zlatan Ibrahimovic blinda Allegri: "È un vincente, il mercato seguirà le sue idee". Dallo sfottò all'Inter ai nomi di Modric e Nkunku

12 Mar 2026 - 09:14
videovideo

Zlatan Ibrahimovic a CBS Golazo parla del futuro del Milan, non prima di uno sfottò sulla scia del derby vinto contro l'Inter: "Dovete stare dalla parte giusta di Milano: ci sono quella blu e quella rossa, noi siamo quella fashion (ride, ndr)!". Il Senior Advisor per il fondo RedBird spiega come Massimiliano Allegri, lusingato ancora una volta dalle sirene del Real Madrid, sarà il centro del mondo rossonero pure nelle strategie del mercato estivo: "Ha vinto trofei al Milan in passato ed era già bravo quando mi allenava. I giocatori di allora come Seedorf e Cassano erano diversi rispetto a quelli di oggi: magari quelli attuali hanno un po' meno carattere e a lui piacerebbe averne".

Allegri e il Real Madrid: Zlatan blinda il tecnico rossonero

 Questo l'elogio al tecnico toscano: "Allegri è molto bravo con le relazioni coi giocatori e sta gestendo il gruppo alla perfezione. Oggi sta trasmettendo alla squadra cosa è meglio. È un vincente, capisce cosa vuol dire essere al Milan e deve solo farlo capire ai giocatori".

Modric, Rabiot e Nkunku: l'elogio di Ibra ai leader del Milan

 Ad alcuni non c'è bisogno di trasmettere nulla: "A Modric non bisogna spiegare niente, anche Rabiot secondo me è su un altro livello. E poi ci sono Maignan e Nkunku: avevo giocato con loro quando erano 17enni al PSG e ora sono al Milan".

Tra trofei e Milan Futuro: la nuova filosofia di RedBird

 Così il club rossonero cerca equilibrio tra progettualità e trofei: "In Italia tutti sono focalizzati sui risultati, tutti vogliono vincere. Cercando la vittoria, si prediligono giocatori pronti togliendo spazio a quelli che hanno potenziale col rischio di bloccarne lo sviluppo. Al Milan abbiamo cambiato questa mentalità: quando sei giovane devi giocare, se non giochi al Milan Futuro allora vai in Primavera, cresci e poi ti riportiamo indietro". Poi, però, i tifosi sono abituati ai trofei: "Sette Champions e 19 scudetti: a questo sono abituati, e noi dobbiamo darglielo".

Milan, riecco Gimenez: le foto del primo allenamento

1 di 5
© acmilan.com
© acmilan.com
© acmilan.com

© acmilan.com

© acmilan.com

ibrahimovic
intervista
allegri
mercato
milan

Ultimi video

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Milan

Gimenez, tre mesi per tenerti il Milan che intanto studia il mercato: Kean è caldo ma occhio alle sorprese

André strizza l'occhio al Diavolo: "Andare al Milan sarebbe un sogno". Ma il Benfica tenta il sorpasso

Kean l'obiettivo, Milinkovic-Savic la suggestione: Milan, ecco i piani per l'estate sul mercato

Luka Modric e Massimiliano Allegri

Allegri rinvia il Real a fine stagione ma spuntano due paletti: chi si porterebbe dal Milan

Manuel Akanji ha fatto gola al Milan, poi sul finire dell'estate 2025 è finito all'Inter al posto di Pavard

Da Nesta a Thuram e Akanji: quando il derby è sul calciomercato

Milan, attento: il Real Madrid tenta l'ennesimo assalto ad Allegri per giugno

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:10
Portiere Inter, sogno Alisson: i dettagli del piano e l'ostacolo ingaggio
09:52
Blitz Juventus per Senesi: offerta presentata ma nodo ingaggio
08:43
Bastoni bandiera Inter: no ai top club, verso il rinnovo fino al 2030
11:21
Tottenham, Tudor già a rischio esonero: Pochettino era a Madrid
19:08
Il Napoli su Tiago Gabriel, arriva la conferma del Lecce: "Non posso smentire"