Date Serie A: quando si recupera Milan-Como e quando si gioca Inter-Juve

L'Inter giocherà il ritorno dei playoff in casa, partita prevista il 24 o 25 febbraio quindi una settimana prima San Siro sarà libero di ospitare Milan-Como, che era stata rinviata per l'impegno rossonero in Supercoppa Italiana. Dunque la sfida tra Allegri e Fabregas (che magari regalerà a un nuovo episodio dello scontro tra giochisti e risultatisti...) si giocherà il 17 o 18 febbraio visto che San Siro sarà libero di impegni dopo la pausa per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.