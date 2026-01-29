Date Serie A: quando si recupera Milan-Como e quando si gioca Inter-Juve

I giornali sportivi: 29 gennaio 2026
Definite le date dei big match: ecco quando si giocherà il Derby d'Italia Inter-Juve e il recupero Milan-Como dopo le Olimpiadi e i playoff Championsdi Stefano Fiore
Ora che è noto il cammino europeo di Inter e Juventus, a cascata si può compilare anche parte del calendario di Serie A relativamente a due partite che erano rimaste un po' in sospeso: la famosa Milan-Como che si sarebbe dovuta giocare a Perth ma pure il Derby d'Italia.
L'Inter giocherà il ritorno dei playoff in casa, partita prevista il 24 o 25 febbraio quindi una settimana prima San Siro sarà libero di ospitare Milan-Como, che era stata rinviata per l'impegno rossonero in Supercoppa Italiana. Dunque la sfida tra Allegri e Fabregas (che magari regalerà a un nuovo episodio dello scontro tra giochisti e risultatisti...) si giocherà il 17 o 18 febbraio visto che San Siro sarà libero di impegni dopo la pausa per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026.
Per quanto riguarda Inter-Juve, con entrambe le squadre impegnate nei playoff di Champions, diamo per scontato che non si giocherà domenica 15 febbraio come da piano iniziale (nerazzurri e bianconeri chiederanno di anticipare per l'andata degli spareggi europei) ma sabato 14 febbraio molto probabilmente alle 20.45. Entro il prossimo weekend ne sapremo di più con l'ufficializzazione delle date da parte della Lega Calcio.
