Il patto Allegri-Furlani: 100 milioni per il Milan da Champions. I nomi del mercato rossonero

Un acquisto top per reparto, questo l'obiettivo di società e allenatore che cercano profili di assoluta affidabilità. In difesa piacciono Kim (Bayern Monaco) e Gila (Lazio), a centrocampo la corsa al contesissimo Goretzka e in attacco il grande obiettivo si chiama Moise Kean, che Allegri aveva allenato alla Juventus e gradirebbe riavere a Milano.