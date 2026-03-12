manovre rossonere

Il patto Allegri-Furlani: 100 milioni per il Milan da Champions. I nomi del mercato rossonero

Pranzo di mercato tra Allegri e Furlani: pronti 100 milioni per rinforzare il Milan. Ecco i tre colpi top per la prossima stagione

12 Mar 2026 - 09:40
videovideo

Con la qualificazione Champions in tasca e un finale di stagione tutto da vivere, sperando di mettere ulteriore pressione all'Inter in chiave scudetto, è chiaro che in casa Milan si inizi a progettare la prossima annata, quando serviranno rinforzi sul mercato per competere al meglio nelle partite, italiane ed europee, che si giocheranno ogni tre giorni.

Milan da Champions: il tesoretto da 100 milioni per il mercato

 Di questo si è parlato nel pranzo tra Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani, avvenuto mercoledì, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Con la partecipazione alla prossima Champions - le stime parlando di 65-70 milioni di incassi Uefa, poi molto dipenderà anche dai risultati della squadra e dal botteghino - e i riscatti praticamente scontati di alcuni giocatori ora in prestito (per esempio 9,5 milioni arriveranno da Alex Jimenez), potrebbero esserci circa 100 milioni di euro per i colpi di mercato che chiede il tecnico rossonero.

Difesa e centrocampo: i nomi di Kim e Goretzka per Allegri

 Un acquisto top per reparto, questo l'obiettivo di società e allenatore che cercano profili di assoluta affidabilità. In difesa piacciono Kim (Bayern Monaco) e Gila (Lazio), a centrocampo la corsa al contesissimo Goretzka e in attacco il grande obiettivo si chiama Moise Kean, che Allegri aveva allenato alla Juventus e gradirebbe riavere a Milano.

Attacco rossonero: Moise Kean in pole, le alternative Vlahovic e Guirassy

 Nelle prime due settimane di luglio nel contratto della punta azzurra si attiva la clausola da 62 milioni di euro, le alternative portano a Guirassy (Borussia Dortmund) e Vlahovic (se non dovesse rinnovare con la Juventus).

I giornali: giovedì 12 marzo 2026

1 di 17
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

© Rassegna Stampa

milan
mercato
allegri
furlani
budget
kean

Ultimi video

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Milan

Gimenez, tre mesi per tenerti il Milan che intanto studia il mercato: Kean è caldo ma occhio alle sorprese

André strizza l'occhio al Diavolo: "Andare al Milan sarebbe un sogno". Ma il Benfica tenta il sorpasso

Kean l'obiettivo, Milinkovic-Savic la suggestione: Milan, ecco i piani per l'estate sul mercato

Luka Modric e Massimiliano Allegri

Allegri rinvia il Real a fine stagione ma spuntano due paletti: chi si porterebbe dal Milan

Manuel Akanji ha fatto gola al Milan, poi sul finire dell'estate 2025 è finito all'Inter al posto di Pavard

Da Nesta a Thuram e Akanji: quando il derby è sul calciomercato

Milan, attento: il Real Madrid tenta l'ennesimo assalto ad Allegri per giugno

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:10
Portiere Inter, sogno Alisson: i dettagli del piano e l'ostacolo ingaggio
09:52
Blitz Juventus per Senesi: offerta presentata ma nodo ingaggio
08:43
Bastoni bandiera Inter: no ai top club, verso il rinnovo fino al 2030
11:21
Tottenham, Tudor già a rischio esonero: Pochettino era a Madrid
19:08
Il Napoli su Tiago Gabriel, arriva la conferma del Lecce: "Non posso smentire"