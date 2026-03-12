Il patto Allegri-Furlani: 100 milioni per il Milan da Champions. I nomi del mercato rossonero

I giornali: giovedì 12 marzo 2026
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
Pranzo di mercato tra Allegri e Furlani: pronti 100 milioni per rinforzare il Milan. Ecco i tre colpi top per la prossima stagione
Con la qualificazione Champions in tasca e un finale di stagione tutto da vivere, sperando di mettere ulteriore pressione all'Inter in chiave scudetto, è chiaro che in casa Milan si inizi a progettare la prossima annata, quando serviranno rinforzi sul mercato per competere al meglio nelle partite, italiane ed europee, che si giocheranno ogni tre giorni.
Di questo si è parlato nel pranzo tra Massimiliano Allegri e Giorgio Furlani, avvenuto mercoledì, come riportato dalla Gazzetta dello Sport. Con la partecipazione alla prossima Champions - le stime parlando di 65-70 milioni di incassi Uefa, poi molto dipenderà anche dai risultati della squadra e dal botteghino - e i riscatti praticamente scontati di alcuni giocatori ora in prestito (per esempio 9,5 milioni arriveranno da Alex Jimenez), potrebbero esserci circa 100 milioni di euro per i colpi di mercato che chiede il tecnico rossonero.
Un acquisto top per reparto, questo l'obiettivo di società e allenatore che cercano profili di assoluta affidabilità. In difesa piacciono Kim (Bayern Monaco) e Gila (Lazio), a centrocampo la corsa al contesissimo Goretzka e in attacco il grande obiettivo si chiama Moise Kean, che Allegri aveva allenato alla Juventus e gradirebbe riavere a Milano.
Nelle prime due settimane di luglio nel contratto della punta azzurra si attiva la clausola da 62 milioni di euro, le alternative portano a Guirassy (Borussia Dortmund) e Vlahovic (se non dovesse rinnovare con la Juventus).
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa