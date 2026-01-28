Gimenez rivela: "La caviglia faceva male da tempo. Pulisic? Uno dei miei migliori amici"

In rossonero, l'attaccante condivide lo spogliatoio con Christian Pulisic e la rivalità "mondiale" si è presto trasformata in un'amicizia: "In squadra ci fanno battute e ci chiedono quale nazionale sia più forte. Io inizio a dire Messico, Pulisic inizia a dire USA, è una lotta ma sempre con affetto! Lui è uno dei miei migliori amici, abbiamo anche molte cose in comune. Ci piace la NFL: lui tifa Jets, io Dolphins. A volte vado a casa sua, facciamo un barbecue e guardiamo le partite", ha confessato il classe 2001.