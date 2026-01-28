Gimenez rivela: "La caviglia faceva male da tempo. Pulisic? Uno dei miei migliori amici"

Milan, ecco le possibili nuove maglie per la prossima stagione
L'attaccante rossonero parla dell'operazione e dei suoi prossimi obiettivi
In attesa di rivederlo in campo per l'ultima parte di stagione, Santiago Gimenez prosegue il recupero dopo l'operazione alla caviglia. Il messicano è indisponibile dalla sfida contro l'Atalanta del 28 ottobre e non vede l'ora di tornare a indossare la maglia del Milan.
Nel corso di un'intervista a ESPN, il Bebote ha rivelato che il problema alla caviglia lo perseguitava da molto tempo: "All'inizio era solo un piccolo dolore e, come calciatori, se abbiamo un po' di fastidio continuiamo a giocare. È normale. Ma penso sia stato un errore, avevo male già prima della Gold Cup della scorsa estate. Peggiorava sempre di più, quindi era il momento di fermarsi".
Da lì, la scelta dell'intervento chirurgico: "È una stagione importante con il Milan e poi c'è il Mondiale, quindi è stata una decisione difficile, ma anche la migliore. Adesso sono davvero felice di essermi operato e non vedo l'ora di tornare più forte, spero che tra qualche settimana potrò tornare a giocare", ha affermato Gimenez.
In rossonero, l'attaccante condivide lo spogliatoio con Christian Pulisic e la rivalità "mondiale" si è presto trasformata in un'amicizia: "In squadra ci fanno battute e ci chiedono quale nazionale sia più forte. Io inizio a dire Messico, Pulisic inizia a dire USA, è una lotta ma sempre con affetto! Lui è uno dei miei migliori amici, abbiamo anche molte cose in comune. Ci piace la NFL: lui tifa Jets, io Dolphins. A volte vado a casa sua, facciamo un barbecue e guardiamo le partite", ha confessato il classe 2001.
Infine, Gimenez ha parlato della Coppa del Mondo che si disputerà tra qualche mese: "Giocare un Mondiale nel tuo Paese è incredibile, e noi abbiamo questa opportunità. Dobbiamo essere forti e lo saremo. Obiettivi? Voglio solo stare bene con la caviglia e se sono al 100% credo che tutto il resto arriverà automaticamente. Per i Mondiali sarò pronto".
