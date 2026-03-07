MANOVRE ROSSONERE

Kean l'obiettivo, Milinkovic-Savic la suggestione: Milan, ecco i piani per l'estate sul mercato

I rossoneri preparano almeno cinque colpi per l'estate: priorità al bomber

07 Mar 2026 - 13:02
videovideo

La testa è tutta sul derby di domenica, ma in casa Milan si guarda anche all'estate quando i rossoneri dovranno per forza essere protagonisti sul mercato. Con l'obiettivo Champions ormai a un passo, i meneghini sono obbligati allargare la rosa a disposizione di Allegri. Quella attuale è troppo corta per disputare tre competizioni, ma i tifosi sperano anche in un paio di colpi di livello per aumentare la qualità. Sicuramente servirà un attaccante: il primo nome è quello di Moise Kean, destinato a salutare la Fiorentina a giugno. Certo, la clausola da 62 milioni di euro (valida dall'1 al 15 luglio) è un ostacolo tutt'altro che banale, ma con i toscani si potrebbe discutere in merito all'inserimento di qualche contropartita. Un nome? Francesco Camarda.

L'opzione Dusan Vlahovic è quasi tramontana, mentre resiste l'ipotesi legata a Mateo Retegui, adesso all'dell'Al-Qadisiya. Attenzione anche a Gabriel Jesus e Nicolas Jackson, due profili in secondo piano ma raggiungibili. La partecipazione alla Champions aiuterà ad attrarre calciatori di maggiore rilievo, ma soprattutto porterà nelle casse quei 60-70 milioni di euro decisivi per fare un upgrade. Resta da capire però se basteranno per assicurarsi Milinkovic-Savic, pallino di Tare e gradito anche ad Allegri. Molto probabilmente no considerato l'ingaggio da oltre 20 milioni di euro che l'ex Lazio percepisce dall'Al Hilal.

Le strategie definitive a centrocampo verranno stabilite dopo che Modric comunicherà ufficialmente il suo futuro. Con la permanenza del croato, a Milanello potrebbero optare per un solo rinforzo, o due se Fofana dovesse lasciare. Per le fasce il ds Tare è pronto a cogliere opportunità allo scopo di alzare il livello (Estupinan è già stato bocciato), mentre in difesa saranno due gli arrivi. Il primo potrebbe essere Gila: i dialoghi con Lazio ed entourage dello spagnolo sono in corso da tempo. Da non dimenticare Aké, olandese seguito a gennaio ma che Guardiola non ha voluto liberare. A giugno lo scenario potrebbe drasticamente cambiare.

Tutti i derby di calciomercato tra Inter e Milan

1 di 13
© Getty Images | Alessandro Nesta 2002: l'Inter era da tempo in pressing sul difensore che poi preferì andare al Milan proprio all'ultimo giorno di mercato
© Getty Images | Alessandro Nesta 2002: l'Inter era da tempo in pressing sul difensore che poi preferì andare al Milan proprio all'ultimo giorno di mercato
© Getty Images | Alessandro Nesta 2002: l'Inter era da tempo in pressing sul difensore che poi preferì andare al Milan proprio all'ultimo giorno di mercato

© Getty Images | Alessandro Nesta 2002: l'Inter era da tempo in pressing sul difensore che poi preferì andare al Milan proprio all'ultimo giorno di mercato

© Getty Images | Alessandro Nesta 2002: l'Inter era da tempo in pressing sul difensore che poi preferì andare al Milan proprio all'ultimo giorno di mercato

milan
kean
allegri
milinkovic-savic

Ultimi video

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

08:38
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

I più visti di Milan

Luka Modric e Massimiliano Allegri

Allegri rinvia il Real a fine stagione ma spuntano due paletti: chi si porterebbe dal Milan

Milan, Allegri detta le condizioni per restare: da allenatore a... manager

Milan, attento: il Real Madrid tenta l'ennesimo assalto ad Allegri per giugno

Leao, c'è solo il Milan: Rafa tratta il rinnovo fino al 2030

Il Corinthians rifiuta l'offerta per André: Milan al bivio, i due scenari

Colpo di scena per André: affare a rischio. E il Milan può fare ricorso alla Fifa

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:14
L'Inter guarda in Premier: occhi su Schade, c'è concorrenza
13:10
Giuntoli pronto al ritorno: dove potrebbe finire in Serie A
12:29
Allegri: "Se resto al Milan? Il futuro è domani. Su Leao... "
12:20
Juve, attenta: il Bayern prepara 150 milioni per Osimhen
11:20
Juventus e Spalletti insieme: ecco quando arrivano firma e annuncio del rinnovo