Kean l'obiettivo, Milinkovic-Savic la suggestione: Milan, ecco i piani per l'estate sul mercato

La testa è tutta sul derby di domenica, ma in casa Milan si guarda anche all'estate quando i rossoneri dovranno per forza essere protagonisti sul mercato. Con l'obiettivo Champions ormai a un passo, i meneghini sono obbligati allargare la rosa a disposizione di Allegri. Quella attuale è troppo corta per disputare tre competizioni, ma i tifosi sperano anche in un paio di colpi di livello per aumentare la qualità. Sicuramente servirà un attaccante: il primo nome è quello di Moise Kean, destinato a salutare la Fiorentina a giugno. Certo, la clausola da 62 milioni di euro (valida dall'1 al 15 luglio) è un ostacolo tutt'altro che banale, ma con i toscani si potrebbe discutere in merito all'inserimento di qualche contropartita. Un nome? Francesco Camarda.