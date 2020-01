Milan, visite mediche per Piatek e Rodriguez

IN USCITA

E' solo una questione di ore, il tempo necessario di sottoporsi e superare gli accertamenti medici, poi Piatek e Rodriguez non saranno più ufficialmente due giocatori del Milan. Il polacco, partito nella tarda serata di ieri da Linate, è sbarcato a Berlino dove sta effettuando le visite mediche prima di firmare il contratto con l'Hertha Berlino. Si tratta di una cessione a titolo definitivo per 27 milioni, cifra necessaria ai rossoneri per non dover mettere a bilancio una minusvalenza per un giocatore pagato, un anno fa, 34 milioni. Piatek, dal canto suo, raddoppierà di fatto il suo stipendio, passando da 2 a 4 milioni circa netti a stagione. Rodriguez, invece, arrivato in Olanda, arriva al Psv in prestito oneroso a un milione con obbligo di riscatto a 6. Speciale Calciomercato: il Milan incassa dai delusi, che tris per la Fiorentina

Il Milan, insomma, mette a segno, con Suso, tre operazioni importanti e last minute in uscita che si vanno ad aggiungere a quelle di Reina, Borini e Caldara. Il tutto per un risparmio lordo del monte ingaggi nei prossimi sei mesi di 13.5 milioni e, se anche il riscatto dello spagnolo dovesse andare in porto - ricordiamo che il suo trasferimento è un prestito con diritto di riscatto che diventerà obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi per una cifra che si aggira attorno ai 20 milioni, ndr -, per un incasso totale che supererebbe i 50 milioni. Gennaio, insomma, al netto dell'arrivo di Ibrahimovic, Begovic e Kjaer, è fin qui servito a mettere a posto il bilancio, comunque ancora in passivo, in attesa di capire se nelle ultime ore di mercato Boban e Maldini decideranno e riusciranno a chiudere un affare in entrata.

Al momento il più vicino a vestire la maglia rossonera è Matias Viña, terzino sinistro necessario a fare il secondo di Theo Hernandez. Per il resto in questi giorni ci sono stati frequenti contatti con il Benfica per il giovane centrocampista Florentino che, però, non sono stati fin qui sufficienti a portare a un accordo. L'offerta del Milan, prestito di 18 mesi con diritto di riscatto vicino ai 40 milioni, è stata rifiutata dai lusitani, che si sono presi comunque qualche ora per valutare attentamente l'operazione. I ruoli che potrebbero essere ancora scoperti sono di fatto due: un centrocampista di peso da affiancare a Bennacer - ma Kessie non sta facendo male in quel ruolo - ed eventualmente un attaccante in grado di giocare all'occorrenza sia da esterno che da sottopunta. Per questo nei giorni scorsi sono stati sondati Januzaj, in realtà più proposto dai suoi agenti che inseguito realmente dal Milan, e Alexis Saelemaekers, giovane molto interessante dell'Anderlecht per il quale il club belga chiede una decina di milioni e ha già rifiutato l'offerta del Friburgo di 7 milioni e mezzo. Il giocatore sarebbe molto tentato dalla possibilità di approdare in rossonero e sarebbe felice di trasferirsi a Milano, ma il tempo stringe e la trattativa, per questo motivo, non è facile. Ormai è una questione di ore: Maldini e Boban sono al lavoro, ma il grande - piazzare i giocatori in esubero - è stato fatto e fatto bene.

