manovre rossonere

Milan, Boniface più di Hojlund e Vlahovic: rossoneri sull'attaccante nigeriano del Leverkusen

Il nigeriano è balzato in cima alla lista dei desideri dei rossoneri, Tare prova a strapparlo al Leverkusen

20 Ago 2025 - 16:01
© Getty Images

© Getty Images

Il Milan è piombato con decisione su Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen. A caccia di una punta da regalare a Massimilano Allegri, la società rossonera ha messo il nigeriano in cima alla lista degli acquisti, col nome del classe 2004 che prima era una possibile opzione mentre ora si è trasformato nel profilo preferito. Più di Hojlund e Vlahovic, tanto che Tare ha provato subito l'affondo con le Aspirine per arrivare al 24enne.

Da un rossonero a un altro, dalla Germania all'Italia. Il nome di Victor Boniface, autore di 14 gol nel Leverkusen da Meisterschale di Xabi Alonso, era già finito sul taccuino di Tare a inizio mercato, salvo poi virare su altri profili. Dopo i primi contatti di luglio, il ds rossonero però si è subito mostrato intenzionato a tornare con decisione sul nigeriano il cui cartellino ha un costo di circa 40 milioni, svalutato rispetto ai 60 dello scorso anno a causa di una stagione fatta di alti e bassi, spesso fermo ai box per infortunio.

Secondo quanto trapela dalla Germania, i rossoneri avrebbero inviato un'offerta ufficiale al Leverkusen per chiudere con un prestito con diritto di riscatto a cifre inferiori, circa 30 milioni. Il club tedesco starebbe valutando, ma filtra ottimismo. E il nigeriano, tra l'altro, avrebbe già dato il suo ok al trasferimento con un accordo di massima trovato col Milan in attesa del via libera definitivo.

