Milan, Boniface più di Hojlund e Vlahovic: rossoneri sull'attaccante nigeriano del Leverkusen

Il Milan è piombato con decisione su Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen. A caccia di una punta da regalare a Massimilano Allegri, la società rossonera ha messo il nigeriano in cima alla lista degli acquisti, col nome del classe 2004 che prima era una possibile opzione mentre ora si è trasformato nel profilo preferito. Più di Hojlund e Vlahovic, tanto che Tare ha provato subito l'affondo con le Aspirine per arrivare al 24enne.