Mercato

Il Bari ingaggia il portiere svincolato Marfella

21 Ago 2025 - 23:05

Il Bari ha rinnovato il contratto al portiere Davide Marfella (15.09.99, Napoli): il giocatore, già aggregato alla prima squadra dal ritiro di Roccaraso, ha firmato un contratto fino a giugno 2026. Indosserà la maglia numero 12. E' stato uno dei protagonisti del ritorno in Lega Pro del Bari al termine del campionato '18-'19; in totale vanta 41 presenze, e 20 clean sheet, con i 'galletti' tra il '18 e il '21. Negli anni successi ha ottenuto una promozione in Lega Pro con la Vis Pesaro e lo scudetto (più esordio nella massima serie) con la maglia del Napoli nella stagione 2023-24.

Ultimi video

Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

Parma, visite mediche per Troilo

Parma, visite mediche per Troilo

I più visti di Mercato

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Juventus, si va verso l'accordo con Zhegrova: c'è l'ok di agente e giocatore

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Garnacho dallo United al Chelsea: i tifosi lo "cancellano" da Old Trafford

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:48
Juve: ufficiale Douglas Luiz al Nottingham Forest
23:05
Il Bari ingaggia il portiere svincolato Marfella
22:13
Palermo: ufficiale il portiere finlandese Joronen
22:11
Niang torna in Italia? Piace alla Juve Stabia di Abate
21:44
Juve, Tudor: "Una pazzia il via al campionato col mercato aperto"