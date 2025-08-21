Il Bari ingaggia il portiere svincolato Marfella

Il Bari ha rinnovato il contratto al portiere Davide Marfella (15.09.99, Napoli): il giocatore, già aggregato alla prima squadra dal ritiro di Roccaraso, ha firmato un contratto fino a giugno 2026. Indosserà la maglia numero 12. E' stato uno dei protagonisti del ritorno in Lega Pro del Bari al termine del campionato '18-'19; in totale vanta 41 presenze, e 20 clean sheet, con i 'galletti' tra il '18 e il '21. Negli anni successi ha ottenuto una promozione in Lega Pro con la Vis Pesaro e lo scudetto (più esordio nella massima serie) con la maglia del Napoli nella stagione 2023-24.