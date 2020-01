Milan, Suso vola a Siviglia per visite mediche e firma

IN USCITA

Dopo l'accordo raggiunto nella serata di ieri, ora Suso è pronto a diventare un nuovo giocatore del Siviglia. Lo spagnolo dopo Milan-Torino ha lasciato San Siro senza rilasciare dichiarazioni e già oggi volerà a Siviglia per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Suso si trasferirà in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto (attorno ai 20 milioni) che può diventare obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi come il numero di presenze e il raggiungimento della Champions (attualmente gli andalusi sono terzi, ndr).

Intanto Maldini e Boban sono al lavoro per trovare il sostituto dell'esterno offensivo spagnolo: nel mirino sono finiti Saelemaekers dell'Anderlecht (valutato attorno ai 10 milioni: già rifiutate due offerte al ribasso del Reims e del Friburgo) e Januzaj della Real Sociedad, due profili interessanti e decisamente low cost. Il tempo, ovviamente, stringe e quale che sia l'operazione in entrata dovrà essere chiusa entro un paio di giorni massimo per non ridursi alle ultime ore del mercato.

Più difficile, oggi, l'addio di Paquetà, per il quale non sono arrivate offerte ritenute soddisfacenti a meno di un rilancio dell'ultima ora del Psg. Diversa la situazione di Piatek, per cui c'è un forte interesse da parte dell'Hertha Berlino. Prima offerta del club tedesco, con cui il polacco avrebbe già un principio d'accordo, rifiutata dal Milan. La seconda è di circa 27-28 milioni, resta da capire quale sia la formula. In ogni caso, palla a Boban e Maldini.