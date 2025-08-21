Logo SportMediaset
Palermo: ufficiale il portiere finlandese Joronen

21 Ago 2025 - 22:13

Jesse Joronen è ufficialmente il nuovo portiere del Palermo, ha svolto le visite mediche e firmato per il suo nuovo club. Finlandese, classe 1993, alto 1,97 m, è in Italia dal 2019, quando è approdato al Brescia. Joronen, svincolato dal Venezia, ha firmato un contratto di un anno, con opzione per il secondo, che diventerà obbligo di rinnovo in caso di promozione della squadra rosanero in serie A. Il portiere finlandese arriva in sostituzione dell'infortunato Gomis, e in Sicilia ritroverà il bomber Pohjanpalo, connazionale con cui ha giocato al Venezia.

