Juve: ufficiale Douglas Luiz al Nottingham Forest

Ufficiale l'addio di Douglas Luiz alla Juve. "È ufficiale il prestito, con obbligo di riscatto, del centrocampista brasiliano al Nottingham Forest, in Premier League. Douglas Luiz, dunque, dopo un anno torna a giocare nella massima serie inglese dove ha giocato con l'Aston Villa le ultime cinque stagioni prima dell'approdo a Torino, sponda Juventus. "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Nottingham Forest FC per la cessione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Douglas Luiz Soares de Paulo, a fronte di un corrispettivo di € 3 milioni. L’accordo prevede inoltre l’obbligo da parte del Nottingham Forest di acquisire a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive del giocatore al verificarsi di determinate condizioni nel corso della stagione sportiva 2025/2026. Il corrispettivo pattuito per l’eventuale cessione definitiva è pari a € 25 milioni, pagabili in quattro esercizi; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 3,5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".