Milan, offerta per Matias Viña: sarà il vice Theo Hernandez

Non solo Suso (al Siviglia) e Piatek (all'Hertha Berlino): il Milan è pronto a cedere Rodriguez al PSV Eindhoven. Se per i primi due tasselli non sono previsti sostituti in entrata, per il ruolo di vice Theo Hernandez i rossoneri stanno provando a prendere Matias Viña dal Nacional. Terzino sinistro mancino classe 1997, Viña è nel giro della nazionale uruguayana e il Milan ha messo sul piatto un'offerta iniziale da 7 milioni per l'80% del cartellino.