MANOVRE ROSSONERE

Milan, Soulé e Ignacio primi obiettivi: l'assalto dipende da Leao e Tomori

Il trequartista della Roma e il difensore portoghese sono i preferiti di Amorim, solo l'addio di Rafa può sbloccare il mercato dopo gli arrivi di Ramos e Gila

03 Ago 2026 - 09:12
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Sul mercato, il Milan è partito fortissimo e poi ha, fisiologicamente, rallentato. Goncalo Ramos e Mario Gila sono stati due colpi da novanta per ristrutturare la rosa rossonera, ma ora, senza uscite sostanziose, sembra complicato mettere ancora mano alla squadra. 

Se il Milan investirà ancora dopo gli oltre 100 milioni di euro spesi, dipenderà soprattutto dal suo numero 10: Rafa Leao. L'esterno portoghese come ago della bilancia di questo agosto, in attesa di capire quanto gli assalti turchi siano consistenti. Fenerbahce prima del Galatasaray, con un'offerta che potrebbe avvicinarsi ai 50 milioni nei prossimi giorni, sempre con operazione a titolo definitivo. 

Sfumato Karetsas direzione Borussia Dortmund, uno dei principali obiettivi è sempre Matias Soulé della Roma, anche se il club giallorosso non cederà facilmente il classe 2003 se non a fronte di un conguaglio da 30-35 milioni. Più complicata la pista che porta al ritorno di Brahim Diaz, già corteggiato dalla Juve di Spalletti ma per il momento saldo al Real Madrid, mentre l'alternativa giovane porta a Ethan Nwaneri dell'Arsenal. 

A centrocampo potrebbe partire Samuele Ricci, nel mirino di Maurizio Sarri e quindi dell'Atalanta: il Milan chiede 20 milioni di euro e anche questa potrebbe essere una strada per riaprire altri fronti in entrata. Tra cui quello della difesa, dove un nome che sembrava caldissimo si è poi raffreddato, anche se forse solo temporaneamente. 

Ovvero Goncalo Inacio, il classse 2001 dello Sporting Lisbona, già allenato da Ruben Amorim proprio in Portogallo. Lo Sporting chiede almeno 40 milioni, a fronte di una clausola da 60. Per il tecnico sarebbe un investimento perfetto per età, esperienza già maturata e possibilità di valorizzarlo ancora in Serie A. In questo caso, per far entrare Inacio dovrebbe partire uno dei centrali, con Fikayo Tomori sempre sul mercato. 

Ad un anno dalla scadenza, non si può escludere nulla per lui, nemmeno un eventuale approdo alla Juventus che già si era fatta avanti nelle sessioni precedenti e potrebbe tornare all'assalto soprattutto in caso di addio di Bremer. Il contratto fino al giugno 2027 non porta comunque i rossoneri a svalutarlo, anche perché l'ex Chelsea resta profilo gradito anche in Premier League, come dimostrato dall'interesse del Liverpool. 

Servono almeno 15 milioni per il 28enne in Italia dal 2021. Soldi che farebbero da tesoretto, come l'eventuale incasso legato a Leao, per investire sui profili del presente e anche del futuro, approvati dall'allenatore. 

Leggi anche
Camarda

Rose incomplete e mercato in grande ritardo: l'estate complicata delle grandi di Serie A

milan
mercato
serie a
matias soule
fikayo tomori
leao
ruben amorim

Ultimi video

01:35
Mercato Juventus, giorni caldissimi

Mercato Juventus, giorni caldissimi

00:55
Serie A, la raffica di mercato: Adzic a un passo dal Sassuolo

Serie A, la raffica di mercato: Adzic a un passo dal Sassuolo

01:16
Mercato, un super nome per Gasperini

Mercato, un super nome per Gasperini

01:13
Leão, il Fenerbahce rilancia

Leão, il Fenerbahce rilancia

01:41
Mercato Napoli, Gutierrez: che plusvalenza!

Mercato Napoli, Gutierrez: che plusvalenza!

00:39
Mercato Inter, Chivu chiede qualità

Mercato Inter, Chivu chiede qualità

01:35
Juve, ora le uscite

Juve, ora le uscite

02:13
Juve, la rivoluzione è compiuta

Juve, la rivoluzione è compiuta

00:39
MCH ARRIVO ALAJBEGOVIC MCH

Juve, ecco Alajbegovic: Pjanic lo ha portato a Torino

00:37
DICH DE ZERBI SU ROMERO PER SITO 1/8 DICH

De Zerbi e il futuro di Romero: "Ci siamo scambiati qualche messaggio…"

00:54
Serie A, la raffica di mercato: la Roma chiude un colpo

Serie A, la raffica di mercato: la Roma chiude un colpo

01:35
Mercato, Como e Fiorentina inarrestabili

Mercato, Como e Fiorentina inarrestabili

02:08
Napoli, vendere per cambiare

Napoli, vendere per cambiare

01:06
Mercato Milan, fuori Leão dentro Soulé

Mercato Milan, fuori Leão dentro Soulé

00:52
Mercato Inter, tutto su Romero

Mercato Inter, tutto su Romero

01:35
Mercato Juventus, giorni caldissimi

Mercato Juventus, giorni caldissimi

I più visti di Milan

Milan, certi amori… per il nuovo trequartista torna di moda Brahim Diaz

2° RAFA LEAO: 45 PARTITE; 23 G+A

Milan, senti il presidente del Fenerbahçe: "Ingaggeremo un attaccante questa settimana"

Milan, fattore Leao: apre alla Turchia, ma intanto blocca il mercato rossonero. Gli scenari

Franco Mastantuono, Real Madrid

Serie A, tutti pazzi per Mastantuono: la Fiorentina lo sogna, Milan e Roma ci pensano. E il Real lo lascia a casa

Leao

L'abbraccio con Amorim, la confessione ai compagni: com'è andato il ritorno di Leao

Milan, Amorim a caccia di trequartisti: pista argentina e nome nuovo dalla Premier

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:45
Napoli, Lindstrom allo Schalke salta dopo le visite: tedeschi irritati, cosa è successo
23:24
Como, Couto ai dettagli: raggiunta l'intesa con il Dortmund
22:49
Inter, si riaccende la pista Diaby? Dall'Arabia: "C'è l'offerta"
22:33
Petkovic lascia l'Algeria, accordo per l'addio consensuale
21:03
Juve, spunta un nome nuovo per la porta: proposto Atubolu