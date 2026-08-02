Serie A, estate complicata per le grandi: rose incomplete e mercato in grande ritardo

Normale essere incompleti e imperfetti all'inizio di agosto. Questa è la risposta che gli allenatori delle grandi squadre avrebbero dato negli anni passati a fronte di delusioni o mezze delusioni in amichevole. Non è più così. Chi alzando la voce (Gasperini), chi sussurrando senza esagerare (Chivu), chi reclamando in maniera articolata (Spalletti), più o meno tutti seguono la stessa linea: siamo in ritardo su tutto, soprattutto sul mercato. Il Mondiale senza l'Italia ha ritardato il rientro di molti giocatori, ma se Gattuso avesse fatto il miracolo, per i club oggi sarebbe peggio. Quello che non decolla è il mercato: finora si sono visti pochissimi nomi nuovi in campo, alcuni erano "relativamente" nuovi. E anche pochi dei vecchi sono a livelli rassicuranti in vista di un campionato che - è bene ricordarlo - partirà tra meno di tre settimane.