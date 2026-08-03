Napoli, Lindstrom allo Schalke salta dopo le visite: tedeschi irritati, cosa è successo

03 Ago 2026 - 09:45
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A un passo dal traguardo e dalle firme, è cambiato tutto. Nella serata di ieri, domenica 2 agosto, è saltata la trattativa che stava per portare Jesper Lindstrom dal Napoli allo Schalke 04, fresco di ritorno in Bundesliga. 

Dopo che il giocatore aveva svolto le visite mediche, il club tedesco si è tirato indietro. Stando a quanto riportato dalla Bild, lo Schalke è decisamente irritato e frustrato perché il Napoli non avrebbe rispettato gli accordi verbali. 

Fino all'ultimo il club partenopeo avrebbe cercato di inserire una clausola per l'obbligo di riscatto e rendere quindi la cessione definitiva fin da subito, mentre l'accordo iniziale era legato a un prestito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro. 

"Lo Schalke è furioso e accetterebbe di ingaggiarlo solo se il Napoli rispettasse concretamente gli impegni verbali presi in precedenza", specifica il quotidiano tedesco, mentre Lindstrom è pronto a rientrare in Italia dopo il weekend passato a Gelsenkirchen, dove oggi avrebbe dovuto prendere parte alla foto di squadra con Dzeko, Karius e compagni. 

Il Napoli aveva acquistato il 26enne dall'Eintracht Francoforte per 25 milioni di euro nel 2023 e dopo una sola stagione deludente lo aveva prestato a Everton e Wolfsburg.

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