MANOVRE ROSSONERE

Leao apre alla Turchia, ma le offerte non soddisfano il Milan. E se alla fine restasse?

Il club vorrebbe puntare su un trequartista, ma prima deve fare i conti con il portoghese: cercato da Fenerbahce e Galatasaray, è cedibile per 50 milioni

31 Lug 2026 - 11:56
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Rafa Leao ha raggiunto il Milan nel ritiro australiano con le sirene turche nelle orecchie, anche se non è del tutto da escludere un nuovo capitolo in Italia. La suggestione delle ultime ore è questa, legata al fatto che il club rossonero può e forse vuole cedere il portoghese, ma al momento non sono arrivate offerte soddisfacenti. 

Dalla Turchia, l'esperto di mercato Yagiz Sabuncuoglu scrive che Leao avrebbe aperto sia al Galatasaray sia al Fenerbahce, uniche due squadre che al momento sono in contatto con il Milan, dato che da Premier League e Liga non si registra alcun interesse concreto. 

Il nodo è legato alla valutazione: il Milan parte da una richiesta di 60 milioni di euro e vorrebbe ricavarne almeno 50 con una cessione a titolo definitivo. Non ha aperto a un prestito con obbligo di riscatto, tantomeno con diritto. Come spiegato dal nostro Orazio Accomando, il Fenerbahce al momento è arrivato a un pacchetto da 42 milioni di euro complessivi per il club e 10 milioni di ingaggio per l'esterno, mentre il Galatasaray, che non ha grande disponibilità di spesa per il cartellino, sta provando a tentare Leao con uno stipendio da 12 milioni a stagione e la possibilità di giocare la Champions League. 

I giorni passano e intanto si avvicina l'inizio della stagione. Dopo i 100 milioni investiti tra Goncalo Ramos, Gila e Diawara, senza l'uscita di Leao per il Milan è difficile pensare ad altri grandi colpi sul mercato. L'eventuale cessione sbloccherebbe la situazione, con l'idea di cercare un nuovo trequartista per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Tra i nomi usciti negli ultimi giorni, si va da Matias Soulé della Roma alla suggestione Franco Mastantuono del Real Madrid fino al giovane Ethan Nwaneri dell'Arsenal, classe 2007. 

Intanto c'è Leao, adesso anche in gruppo a Perth alla pari del nuovo acquisto Ramos: primi allenamenti personalizzati per poi unirsi al gruppo in vista di tournée e amichevoli. "Mi siete mancati", avrebbe detto il portoghese ai compagni appena ritrovati, dopo le parole dal sapore di addio alla fine della scorsa stagione. 

Il pesante ingaggio da 7 milioni a stagione fino al 2028 è forse uno dei principali motivi che spinge il club a pensare alla cessione. Mentre il club sonderà il mercato, però, Amorim valuterà il suo impatto al ritorno con la squadra nelle prossime amichevoli e anche l'incastro tattico con la sua filosofia di gioco. Un passo alla volta, senza escludere la permanenza per quella che sarebbe la sua ottava stagione rossonera. 

Leggi anche

Milan, Amorim a caccia di trequartisti: pista argentina e nome nuovo dalla Premier

leao
milan
mercato
serie a

Ultimi video

01:26
Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

00:30
30 luglio, affari fatti e da fare: Pellegrino-Fiorentina, intesa

30 luglio, affari fatti e da fare: Pellegrino-Fiorentina, intesa

00:28
Mercato Roma, dopo Castro il prossimo colpo è in difesa?

Mercato Roma, dopo Castro il prossimo colpo è in difesa?

02:27
La Top 5 dei colpi di mercato al 30 luglio: Ramos o Alajbegovic al 1° posto?

La Top 5 dei colpi di mercato al 30 luglio: Ramos o Alajbegovic al 1° posto?

00:17
Milan-Soulé, cosa c'è di vero?

Milan-Soulé, cosa c'è di vero?

00:46
È 'guerra' per Leao: cosa offrono Fenerbahce e Galatasary? Le differenze

È 'guerra' per Leao: cosa offrono Fenerbahce e Galatasary? Le differenze

00:38
Mercato Inter, Chivu "parla" inglese? Lo scenario clamoroso

Mercato Inter, Chivu "parla" inglese? Lo scenario clamoroso

00:39
Mercato Juve: 3 portieri, per 1 posto, chi la spunta?

Mercato Juve: 3 portieri, per 1 posto, chi la spunta?

00:49
Accomando: "Kolo Muani mister 50 milioni di euro"

Accomando: "Kolo Muani mister 50 milioni di euro"

00:29
Alajbegovic-Juve: le cifre definitive dell'affare dell'estate

Alajbegovic-Juve: le cifre definitive dell'affare dell'estate

01:46
Napoli, caccia al colpo

Napoli, caccia al colpo

01:00
Il parere di Tacchinardi

Juve, Tacchinardi: "Kolo Muani e Alajbegovic bene, ma non..."

02:07
Juve, doppio colpo

La Juve stappa il mercato: Kolo Muani e Alajbegovic

00:18
13 MCH STONES AL CONI 30/7 MCH

Visite mediche ok, Stones entra al Coni per l'idoneità sportiva

00:19
MCH STONES USCITA LINATE 29/7 MCH

Inter, è arrivato Stones: le prime parole del difensore inglese

01:26
Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

Juve, Kolo Muani sempre più vicino! E non è finita qui

I più visti di Milan

 Rafael Leao

Leao-Fenerbahce, i dirigenti turchi sono stati a Casa Milan: i dettagli dell'offerta

Leao

L'abbraccio con Amorim, la confessione ai compagni: com'è andato il ritorno di Leao

Milan, il Liverpool piomba su Tomori. Ma l'inglese ha altre idee

Milan, Amorim a caccia di trequartisti: pista argentina e nome nuovo dalla Premier

Milan, è ufficiale l'acquisto di Sankhoun Diawara: contratto fino al 2031

Milan, Leao è arrivato in ritiro a Perth: parlerà con Amorim. E si attende una mossa del Fenerbahce

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:18
Roma, sfuma anche Abde. L'agente: "Rimane in Spagna"
12:06
Bournemouth: in arrivo Antonio Silva
11:36
Torino, ufficiale l'acquisto di Fitz-Jim dall'Ajax
11:35
Inter, muro per Kamate: no alle offerte di Atletico Madrid e Palermo
11:33
Theo Hernandez resta in Arabia, Juve e Napoli si defilano