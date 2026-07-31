Leao apre alla Turchia, ma le offerte non soddisfano il Milan. E se alla fine restasse?

Il nodo è legato alla valutazione: il Milan parte da una richiesta di 60 milioni di euro e vorrebbe ricavarne almeno 50 con una cessione a titolo definitivo. Non ha aperto a un prestito con obbligo di riscatto, tantomeno con diritto. Come spiegato dal nostro Orazio Accomando, il Fenerbahce al momento è arrivato a un pacchetto da 42 milioni di euro complessivi per il club e 10 milioni di ingaggio per l'esterno, mentre il Galatasaray, che non ha grande disponibilità di spesa per il cartellino, sta provando a tentare Leao con uno stipendio da 12 milioni a stagione e la possibilità di giocare la Champions League.