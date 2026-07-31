Leao apre alla Turchia, ma le offerte non soddisfano il Milan. E se alla fine restasse?
Il club vorrebbe puntare su un trequartista, ma prima deve fare i conti con il portoghese: cercato da Fenerbahce e Galatasaray, è cedibile per 50 milioni
Rafa Leao ha raggiunto il Milan nel ritiro australiano con le sirene turche nelle orecchie, anche se non è del tutto da escludere un nuovo capitolo in Italia. La suggestione delle ultime ore è questa, legata al fatto che il club rossonero può e forse vuole cedere il portoghese, ma al momento non sono arrivate offerte soddisfacenti.
Dalla Turchia, l'esperto di mercato Yagiz Sabuncuoglu scrive che Leao avrebbe aperto sia al Galatasaray sia al Fenerbahce, uniche due squadre che al momento sono in contatto con il Milan, dato che da Premier League e Liga non si registra alcun interesse concreto.
Il nodo è legato alla valutazione: il Milan parte da una richiesta di 60 milioni di euro e vorrebbe ricavarne almeno 50 con una cessione a titolo definitivo. Non ha aperto a un prestito con obbligo di riscatto, tantomeno con diritto. Come spiegato dal nostro Orazio Accomando, il Fenerbahce al momento è arrivato a un pacchetto da 42 milioni di euro complessivi per il club e 10 milioni di ingaggio per l'esterno, mentre il Galatasaray, che non ha grande disponibilità di spesa per il cartellino, sta provando a tentare Leao con uno stipendio da 12 milioni a stagione e la possibilità di giocare la Champions League.
I giorni passano e intanto si avvicina l'inizio della stagione. Dopo i 100 milioni investiti tra Goncalo Ramos, Gila e Diawara, senza l'uscita di Leao per il Milan è difficile pensare ad altri grandi colpi sul mercato. L'eventuale cessione sbloccherebbe la situazione, con l'idea di cercare un nuovo trequartista per il 3-4-2-1 di Ruben Amorim. Tra i nomi usciti negli ultimi giorni, si va da Matias Soulé della Roma alla suggestione Franco Mastantuono del Real Madrid fino al giovane Ethan Nwaneri dell'Arsenal, classe 2007.
Intanto c'è Leao, adesso anche in gruppo a Perth alla pari del nuovo acquisto Ramos: primi allenamenti personalizzati per poi unirsi al gruppo in vista di tournée e amichevoli. "Mi siete mancati", avrebbe detto il portoghese ai compagni appena ritrovati, dopo le parole dal sapore di addio alla fine della scorsa stagione.
Il pesante ingaggio da 7 milioni a stagione fino al 2028 è forse uno dei principali motivi che spinge il club a pensare alla cessione. Mentre il club sonderà il mercato, però, Amorim valuterà il suo impatto al ritorno con la squadra nelle prossime amichevoli e anche l'incastro tattico con la sua filosofia di gioco. Un passo alla volta, senza escludere la permanenza per quella che sarebbe la sua ottava stagione rossonera.