Milan, senti il presidente del Fenerbahçe: "Ingaggeremo un attaccante questa settimana"

Dopo l'elezione, lo scorso 7 giugno, del nuovo presidente del club Aziz Yıldırım, nella giornata di sabato si è tenuto il primo Cda del nuovo corso del Fenerbahçe e a margine della riunione, come riporta Fanatik, il presidente del club turco ha annunciato un po' a sorpresa che il Fener chiuderà presto un colpo di mercato in attacco: "Ingaggeremo un attaccante, finalizzeremo l'affare questa settimana", ha dichiarato senza specificare se intendesse la settimana che si conclude domani o, come più probabile, la prossima.