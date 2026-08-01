MERCATO

Milan, senti il presidente del Fenerbahçe: "Ingaggeremo un attaccante questa settimana"

Dopo il Cda odierno del club turco Aziz Yıldırım non ha fatto nomi, ma l'interesse per il milanista Leao non è certo un mistero...

01 Ago 2026 - 15:10
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Dopo l'elezione, lo scorso 7 giugno, del nuovo presidente del club Aziz Yıldırım, nella giornata di sabato si è tenuto il primo Cda del nuovo corso del Fenerbahçe e a margine della riunione, come riporta Fanatik, il presidente del club turco ha annunciato un po' a sorpresa che il Fener chiuderà presto un colpo di mercato in attacco: "Ingaggeremo un attaccante, finalizzeremo l'affare questa settimana", ha dichiarato senza specificare se intendesse la settimana che si conclude domani o, come più probabile, la prossima. 

Il numero uno del club turco non ha voluto fare nomi, ma l'interesse dei gialloblu per Rafa Leao non è certo un mistero visto che un membro del Cda del Fenerbahçe, Cihan Kamer, è stato a Milano la settimana scorsa per parlare con il Milan del portoghese. Nei prossimi giorni ci sarà l'accelerata decisiva o l'annuncio del presidente del club turco si riferiva a un altro attaccante?

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