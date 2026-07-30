L'abbraccio con Amorim, la confessione ai compagni: com'è andato il ritorno di Leao

Leao è apparso sereno e, dopo aver abbracciato Amorim (possibile che i due abbiano un confronto per capire i prossimi passi da fare) ha cenato con i compagni. Con loro, svela Il Corriere della Sera, ha scherzato dicendo anche "Ehi, mi siete mancati". Troppo poco però per pensare a un colpo di scena, ossia a una permanenza in rossonero a sette anni dal suo arrivo a Milano. La strada sembra tracciata ma l'ultima parola spetterà al mercato. Soprattutto al Fenerbahce che è chiamato a rilanciare per avvicinarsi alla richiesta di 50 milioni del Milan.