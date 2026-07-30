MILAN

L'abbraccio con Amorim, la confessione ai compagni: com'è andato il ritorno di Leao

Aspettando novità dal mercato, Rafa ha raggiunto Perth con Gonçalo Ramos: tanti i sorrisi

30 Lug 2026 - 11:48
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Rafa Leao aveva tutti i riflettori puntati addosso quando nella tarda serata di mercoledì è arrivato nel ritiro dei rossoneri a Perth. Il portoghese, accompagnato da Gonçalo Ramos, è stato accolto nella hall dell'hotel da Serginho e Panucci: tanti i sorrisi nonostante le voci che lo danno in odore d'addio. Il fantasista ha ammesso pubblicamente di voler cambiare aria e anche i 19 volte Campioni d'Italia attendono la cessione dell'ex Lille per finanziare gli ultimi colpi in entrata.

Leao è apparso sereno e, dopo aver abbracciato Amorim (possibile che i due abbiano un confronto per capire i prossimi passi da fare) ha cenato con i compagni. Con loro, svela Il Corriere della Sera, ha scherzato dicendo anche "Ehi, mi siete mancati". Troppo poco però per pensare a un colpo di scena, ossia a una permanenza in rossonero a sette anni dal suo arrivo a Milano. La strada sembra tracciata ma l'ultima parola spetterà al mercato. Soprattutto al Fenerbahce che è chiamato a rilanciare per avvicinarsi alla richiesta di 50 milioni del Milan.  

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