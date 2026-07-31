MERCATO

Mastantuono piace alla Serie A: Fiorentina alla finestra, Milan e Roma osservano con Soulé di mezzo...

Il Real Madrid potrebbe lasciarlo partire in prestito per farlo crescere

31 Lug 2026 - 12:07
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Franco Mastantuono sembra essere diventato il nuovo oggetto del desiderio di questo calciomercato: giovane, talentuoso e pronto a fare il grande salto. La Seria A, che spesso basa il suo mercato sulle occasioni, ha messo gli occhi sul gioiellino classe 2007, vista anche la volontà del Real Madrid di girarlo in prestito (con diritto di recompra, come per Nico Paz). I blancos, infatti, vogliono che Mastantuono cresca in Europa, pur mantenendo la proprietà del suo cartellino. 

Fiorentina in pressing

 La squadra che finora ha mostrato più interesse per Mastantuono è la Fiorentina, scatenata sul mercato dall'arrivo di Paratici. Sabato 1 agosto la Fiorentina sfiderà in amichevole proprio il Real Madrid, un'occasione ghiotta per la dirigenza viola di accelerare i dialoghi con i blancos per assicurarsi l'argentino e bruciare la concorrenza.

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Roma e Milan?

 In seconda fila ci sarebbero Roma e Milan. I giallorossi sono sulle tracce, oltre che di Mastantuono, anche di Endrick. Non è da escludere, perciò, che la dirigenza giallorossa faccia un tentativo per uno dei due, o addirittura per entrambi, anche se l'arrivo di Mastantuono potrebbe essere inevitabilmente legato alla cessione di Soulé. Qui nasce l'intrigo: Soulé interessa al Milan che comprandolo, di fatto, spianerebbe la strada alla Roma per l'acquisto in prestito di Mastantuono. Nel caso in cui, però, i rossoneri non virassero sul 2003 giallorosso, potrebbero essere proprio loro a bussare alle porte del Real per chiedere l'esterno ex River Plate

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