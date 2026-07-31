Mastantuono piace alla Serie A: Fiorentina alla finestra, Milan e Roma osservano con Soulé di mezzo...

In seconda fila ci sarebbero Roma e Milan. I giallorossi sono sulle tracce, oltre che di Mastantuono, anche di Endrick. Non è da escludere, perciò, che la dirigenza giallorossa faccia un tentativo per uno dei due, o addirittura per entrambi, anche se l'arrivo di Mastantuono potrebbe essere inevitabilmente legato alla cessione di Soulé. Qui nasce l'intrigo: Soulé interessa al Milan che comprandolo, di fatto, spianerebbe la strada alla Roma per l'acquisto in prestito di Mastantuono. Nel caso in cui, però, i rossoneri non virassero sul 2003 giallorosso, potrebbero essere proprio loro a bussare alle porte del Real per chiedere l'esterno ex River Plate.