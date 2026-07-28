Milan, il Liverpool piomba su Tomori. Ma l'inglese ha altre idee

Secondo quanto riportato da James Wathland, il Liverpool avrebbe messo gli occhi sul classe '97: dopo l'addio di Konaté i Reds sono alla ricerca di un nuovo centrale e starebbero valutando anche Tomori. Gli inglesi avrebbero già avviato i primi contatti con il Milan per capire la fattibilità dell'operazione. Una vera e propria trattativa, però, non c'è ancora.