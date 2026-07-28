Manovre rossonere

Milan, il Liverpool piomba su Tomori. Ma l'inglese ha altre idee

Il difensore è finito nel mirino dei Reds ma vuole restare a Milano: considererà la cessione solo in un caso 

28 Lug 2026 - 10:38
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Il futuro di Fikayo Tomori potrebbe essere lontano da Milano. Il nome del difensore rossonero nelle ultime settimane è stato spesso associato a una possibile uscita e ora dall'Inghilterra arrivano diverse voci proprio in questa direzione. 

Secondo quanto riportato da James Wathland, il Liverpool avrebbe messo gli occhi sul classe '97: dopo l'addio di Konaté i Reds sono alla ricerca di un nuovo centrale e starebbero valutando anche Tomori. Gli inglesi avrebbero già avviato i primi contatti con il Milan per capire la fattibilità dell'operazione. Una vera e propria trattativa, però, non c'è ancora. 

Molto dipenderà anche dalle valutazioni di Ruben Amorim. Il nuovo tecnico dei rossoneri ha voluto fortemente l'acquisto di Mario Gila e la sensazione è che Tomori dovrà giocarsi il posto con l'ex difensore della Lazio: la titolarità di cui godeva fino alla scorsa stagione non è più assicurata. 

Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, la volontà di Fikayo è chiara: l'inglese vuole restare al Milan e considererà un'altra soluzione solo se è il Diavolo a metterlo alla porta. Il contratto dell'ex Chelsea scade a giugno 2027 e se dovesse arrivare l'offerta giusta dal Liverpool i rossoneri potrebbero anche decidere di cederlo per finanziare altri colpi. Insomma, le prossime settimane saranno più che mai decisive per il futuro di Tomori. 

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