Milan, Amorim a caccia di trequartisti per il suo 3-4-2-1: scatta la pista argentina

A Trigoria, intanto, gli spazi per lui si sono drasticamente chiusi dopo il rinnovo di Dybala e l'arrivo di Castro. Soulé ha capito l'antifona, spinge per cambiare aria e ha già dato la sua disponibilità totale al progetto Milan. Il gradimento di Amorim è totale, ma c'è da smussare la cifra: non c'è intenzione di sborsare i 40 milioni tondi pretesi dai giallorossi e si punta a tirare sul prezzo.