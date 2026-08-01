MANOVRE ROSSONERE

Milan, per il nuovo trequartista torna di moda Brahim Diaz

Rossoneri a caccia di un profilo sulla trequarti, il marocchino può tornare a Milano

01 Ago 2026 - 09:37
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Chiusi i primi i colpi per l'attacco e la difesa — con gli arrivi di Gonçalo Ramos, Mario Gila e Sankhoun Diawara —, il Milan concentra ora i suoi sforzi sul mercato alla ricerca di un trequartista o esterno destro di piede mancino. È questa l'esplicita richiesta di Ruben Amorim per impostare il suo modulo 3-4-2-1, un sistema in cui Christian Pulisic verrebbe dirottato a sinistra a piede invertito, assecondando anche la possibile cessione di Rafa Leao.

Sfuggito il primo obiettivo, il talento greco Konstantinos Karetsas che è passato dal Genk al Borussia Dortmund, la dirigenza rossonera sta valutando ora diverse ipotesi di mercato...

Le opzioni dei rossoneri

Matias Soulé (Roma)

 È la pista più economica e accessibile. L'argentino ex Juventus ha una valutazione di circa 35 milioni di euro e avrebbe già espresso il suo gradimento per la destinazione rossonera, non rientrando tra gli intoccabili in casa giallorossa.

Franco Mastantuono (Real Madrid)

 A soli 18 anni, il talento argentino rappresenta una tentazione affascinante ma complessa. Il Real Madrid non vuole perdere il controllo del cartellino: l'eventuale trattativa potrebbe sbloccarsi solo con una formula articolata, simile a quella vista per Nico Paz (diritto di recompra e percentuale sulla futura rivendita).

Ethan Nwaneri (Arsenal)

 Classe 2007, l'inglese è considerato un predestinato. Tuttavia, i Gunners e Mikel Arteta non sembrano intenzionati a interrompere il legame con il gioiello della propria academy.

Amad Diallo (Manchester United)

 È il vero e proprio pupillo di Ruben Amorim, che lo ha esaltato durante la sua esperienza a Old Trafford. Valutato intorno ai 50 milioni, il Manchester United lo considera un asset fondamentale, rendendo l'operazione decisamente in salita.

Brahim Diaz (Real Madrid)

 Rappresenta molto più di una semplice suggestione. L'esterno marocchino, già al Milan dal 2020 al 2023 vincendo lo scudetto, conosce perfettamente l'ambiente, la Serie A e la pressione di San Siro. La sua duttilità e la situazione in casa Real Madrid — con i Blancos attivissimi sul mercato in entrata — potrebbero trasformarlo in un'opportunità concreta di "usato sicuro" per la trequarti rossonera.

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