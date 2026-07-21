Juve-Tomori: la pazza idea di Massara per il dopo Bremer

La Juventus rischia seriamente di perdere Gleison Bremer. Ecco perché la dirigenza bianconera si trova costretta a intervenire con urgenza sul mercato per blindare il reparto arretrato. E la soluzione a sorpresa potrebbe arrivare direttamente da Milano. Nel mirino del nuovo uomo mercato bianconero, Frederic Massara, è finito infatti il profilo di Fikayo Tomori. Un vero e proprio pallino del dirigente, che fu proprio colui che portò il centrale inglese in Italia sei anni fa, scommettendo su di lui ai tempi della sua esperienza con la maglia del Milan.