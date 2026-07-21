MANOVRE BIANCONERE

Juve-Tomori: la pazza idea di Massara per il dopo Bremer

Il neo dirigente bianconero mette nel mirino il difensore del Milan: un intreccio tra passato rossonero e un canale di mercato mai spento

21 Lug 2026 - 19:37
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La Juventus rischia seriamente di perdere Gleison Bremer. Ecco perché la dirigenza bianconera si trova costretta a intervenire con urgenza sul mercato per blindare il reparto arretrato. E la soluzione a sorpresa potrebbe arrivare direttamente da Milano. Nel mirino del nuovo uomo mercato bianconero, Frederic Massara, è finito infatti il profilo di Fikayo Tomori. Un vero e proprio pallino del dirigente, che fu proprio colui che portò il centrale inglese in Italia sei anni fa, scommettendo su di lui ai tempi della sua esperienza con la maglia del Milan.

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I tasselli del puzzle sembrano potersi incastrare rapidamente. Tomori ha un contratto in scadenza nel 2027, un dettaglio che impone riflessioni in casa rossonera per evitare di arrivare a ridosso degli ultimi mesi senza un rinnovo. Per Via Aldo Rossi il difensore non è considerato incedibile. Di fronte a un'offerta congrua, la dirigenza rossonera potrebbe aprire concretamente alla cessione del centrale che è cercato anche dal Coventry di Lampard, appena tornato in Premier. 

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A Torino, Tomori ritroverebbe Pierre Kalulu. La coppia centrale che ha guidato il Milan alla conquista dello Scudetto 2022 potrebbe ricomporsi a tinte bianconere, ricreando un’intesa già ampiamente collaudata e vincente. Massara lavora a fari spenti, pronto a sferrare l'attacco decisivo per regalare alla difesa della Juve un rinforzo di livello internazionale e di usata sicurezza. I contatti si preannunciano caldissimi per le prossime settimane.

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