Milan, se Thiaw parte cambiano le strategie: rispunta Leoni. Si allontana la cessione di Musah

Cessioni che diventeranno una priorità anche a Casa Milan dopo aver ingaggiato Zachary Athekame dallo Young Boys. I nomi in lista di sbarco sono diversi (da Adli a Bennacer passando per Chukwueze) mentre il destino di Yunus Musah sta lentamente cambiando. Sul tavolo non ci sono offerte rilevanti (il Napoli è interessato ma sta guardando altrove) e l'ex Valencia potrebbe restare per essere il sesto centrocampista a disposizione di Allegri. Il sacrificato sarebbe quindi Warren Bondo, sempre più vicino alla Cremonese in prestito secco oppure oneroso.