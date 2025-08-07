Milan, se Thiaw parte cambiano le strategie: rispunta Leoni. Si allontana la cessione di Musah

© x
© x
Torna di moda il centrale del Parma sul quale c'è sempre l'Inter in pole
© x
© x
La possibile cessione di Thiaw al Newcastle potrebbe ridisegnare le manovre del Milan in queste ultime settimane di mercato. Per il tedesco, che avrebbe già raggiunto un'intesa di massima con il Newcaslte, i rossoneri non sono intenzionati a fare sconti: per meno di 30 milioni di euro l'ex Schalke 04 non parte. Se l'affare dovesse andare a buon fine, il ds Tare dovrebbe per forza rivolgersi al mercato per regalare ad Allegri almeno un altro centrale difensivo. E potrebbe farlo con un discreto budget.
Dando per scontato che in attacco non verranno fatte follie (non è un caso se attualmente il nome in pole è quello di Hojlund, acquistabile in prestito con diritto di riscatto), per il reparto difensivo invece la proprietà potrebbe anche decidere di optare di puntare su un giovane di belle speranze. Magari su un italiano che aiuterebbe anche sul fronte delle liste. In mente vengono subito i nomi di Giovanni Leoni e Pietro Comuzzo, bravi ma molto costosi. Per il centrale del Parma inoltre, c'è da sottolineare la forte concorrenza dell'Inter, da tempo in pole e pronta a sferrare l'attacco dopo aver ultimato le cessioni. Senza dimenticare il Liverpool che osserva da lontano il 18enne nato a Rona.
Cessioni che diventeranno una priorità anche a Casa Milan dopo aver ingaggiato Zachary Athekame dallo Young Boys. I nomi in lista di sbarco sono diversi (da Adli a Bennacer passando per Chukwueze) mentre il destino di Yunus Musah sta lentamente cambiando. Sul tavolo non ci sono offerte rilevanti (il Napoli è interessato ma sta guardando altrove) e l'ex Valencia potrebbe restare per essere il sesto centrocampista a disposizione di Allegri. Il sacrificato sarebbe quindi Warren Bondo, sempre più vicino alla Cremonese in prestito secco oppure oneroso.
Commenti (0)