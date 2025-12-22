Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Roma, Dovbyk verso l'addio: piace in Premier League

22 Dic 2025 - 10:10
© Getty Images

© Getty Images

L'avventura di Artem Dovbyk alla Roma sembra ormai a un passo dalla fine. L'attaccante ucraino non è riuscito a incidere in questa prima parte di stagione sotto la gestione Gasperini: nelle 14 partite giocate tra campionato e coppa, ha collezionato soltanto due gol e due assist. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, diverse squadre di Premier League stanno seguendo da vicino l'evolversi della situazione. Il West Ham, con Fullkrug in uscita direzione Milan, sembra il principale indiziato per ingaggiarlo, ma attenzione anche al Sunderland. I giallorossi vorrebbero venderlo a 22 milioni di euro più bonus. 

Ultimi video

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

I più visti di Mercato

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato live

Riscatto o ritorno alla base? Da Douglas Luiz a Chukwueze, come vanno i prestiti delle big di A

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:10
Roma, Dovbyk verso l'addio: piace in Premier League
23:19
Genoa, tre obiettivi di mercato per gennaio: i nomi
22:23
Sassuolo, Carnevali: "Abbiamo offerte per Muharemovic, ma non solo"
21:30
La suocera allontana Dybala dalla Roma: "A giugno..."
20:31
Tre big inglesi seguono da vicino Semenyo del Bournemouth