Roma, Dovbyk verso l'addio: piace in Premier League

L'avventura di Artem Dovbyk alla Roma sembra ormai a un passo dalla fine. L'attaccante ucraino non è riuscito a incidere in questa prima parte di stagione sotto la gestione Gasperini: nelle 14 partite giocate tra campionato e coppa, ha collezionato soltanto due gol e due assist. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, diverse squadre di Premier League stanno seguendo da vicino l'evolversi della situazione. Il West Ham, con Fullkrug in uscita direzione Milan, sembra il principale indiziato per ingaggiarlo, ma attenzione anche al Sunderland. I giallorossi vorrebbero venderlo a 22 milioni di euro più bonus.