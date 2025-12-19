Logo SportMediaset

MANOVRE ROSSONERE

Chi è Andrej Kostic, l'attaccante che piace al Milan con lo stesso agente di Vlahovic

L'attaccante del Partizan è finito nel mirino dei rossoneri e presto potrebbe arrivare a Milano 

di Martino Cozzi
19 Dic 2025 - 11:18
© Getty Images

© Getty Images

Il Milan cerca un attaccante per il presente, ma anche per il futuro. Nonostante l'arrivo di Nicklas Fullkrug a gennaio sia sempre più vicino, negli ultimi giorni la società rossonera si è messa al lavoro per cercare di acquistare anche Andrej Kostic, centravanti di proprietà del Partizan Belgrado. Un profilo giovane e interessante, già passato, seppure frettolosamente, dall'Italia. Ma chi è veramente Andrej Kostic?

La scheda - Nato a Podgorica il 16 gennaio 2007, la scorsa estate Kostic è approdato a Belgrado per poco più di un milione di euro dopo una lunga permanenza tra le fila del Buducnost Podgorica, sua città natale. Alto un metro e novanta e capace di giocare sia come prima punta che come seconda, in questa stagione Kostic ha già messo a segno 9 gol in 26 partite, giocando 746 minuti ma solamente 3 volte dal primo minuto. Kostic, inoltre, fa parte del giro della nazionale montenegrina, dove gioca nell'Under 21 e recentemente ha affrontato l'Italia di Silvio Baldini, trovando nella sfida di La Spezia il gol del momentaneo vantaggio per la propria squadra. 

Costi e futuro - In attesa di capire se la trattativa si concretizzerà già a gennaio o solamente a giugno, Milan e Partizan stanno discutendo delle cifre per chiudere l'operazione. Il piano dei rossoneri è quello di cerca di bloccare il giocatore sin da subito, per impedire che la valutazione possa salire eccessivamente: l'obiettivo è quello di investire una cifra tra i 5 e i 10 milioni di euro per poi fargli cominciare gradualmente l'avventura italiana con la maglia del Milan Futuro, in Serie D. Nonostante ciò, dalla Serbia, e direttamente dal vice presidente del Partizan Belgrado Predrag Mijatovic, arrivano informazioni diverse: si parla di una clausola da 20 milioni di euro nel contratto in scadenza nel 2030.

L'intreccio con Vlahovic - Se sotto alcuni punti di vista Andrej Kostic ricorda Dusan Vlahovic, anche fuori dal campo l'attaccante montenegrino ha dei tratti in comune con il 9 serbo della Juventus. Per esempio, l'agente: infatti, Kostic è seguito da Darko Ristic. Un elemento da non sottovalutare più di tanto, dato che proprio negli ultimi giorni sono tornate insistenti le voci in merito a un possibile trasferimento di Vlahovic al Milan. 

