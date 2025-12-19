Chi è Andrej Kostic, l'attaccante che piace al Milan con lo stesso agente di Vlahovic

La scheda - Nato a Podgorica il 16 gennaio 2007, la scorsa estate Kostic è approdato a Belgrado per poco più di un milione di euro dopo una lunga permanenza tra le fila del Buducnost Podgorica, sua città natale. Alto un metro e novanta e capace di giocare sia come prima punta che come seconda, in questa stagione Kostic ha già messo a segno 9 gol in 26 partite, giocando 746 minuti ma solamente 3 volte dal primo minuto. Kostic, inoltre, fa parte del giro della nazionale montenegrina, dove gioca nell'Under 21 e recentemente ha affrontato l'Italia di Silvio Baldini, trovando nella sfida di La Spezia il gol del momentaneo vantaggio per la propria squadra.