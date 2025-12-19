Milan, allarme difesa: c'è un dato che preoccupa Allegri

Il fortino-Milan inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Max Allegri ha lanciato l'allarme dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli: "Prendiamo gol troppo facilmente. C'è da rivedere la fase difensiva". Una considerazione che trova conferme anche nei dati: nelle ultime 4 partite (Lazio in Coppa Italia, Torino e Sassuolo in Serie A e, appunto, la sfida dio Supercoppa) i rossoneri hanno incassato 7 gol. E non sembra casuale che in questo mini ciclo sia arrivata soltanto una vittoria a fronte di due sconfitte e un pareggio.