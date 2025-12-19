Milan, allarme difesa: c'è un dato che preoccupa Allegri

I rossoneri nei primi 4 mesi di stagione sembravano impenetrabili: a dicembre la flessione del reparto che non lascia tranquillo Maxdi Redazione
Il fortino-Milan inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Max Allegri ha lanciato l'allarme dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli: "Prendiamo gol troppo facilmente. C'è da rivedere la fase difensiva". Una considerazione che trova conferme anche nei dati: nelle ultime 4 partite (Lazio in Coppa Italia, Torino e Sassuolo in Serie A e, appunto, la sfida dio Supercoppa) i rossoneri hanno incassato 7 gol. E non sembra casuale che in questo mini ciclo sia arrivata soltanto una vittoria a fronte di due sconfitte e un pareggio.
Prima di questa mini crisi difensiva, la retroguardia del Milan aveva dato la sensazione di essere impenetrabile: soltanto 9 gol presi in 14 incontri (2 dalla Cremonese, 1 dal Napoli, 1 dalla Fiorentina, 2 dal Pisa, 1 dall'Atalanta e 2 dal Parma). Una flessione, almeno a livello statistico, che Allegri ha voluto subito sottolineare per rialzare a livello massimo la soglia di attenzione della squadra in fase difensiva.
Anche per questo il tecnico livornese per il mercato di gennaio avrebbe chiesto alla società un centrale: il nome in cima alla lista di Max è quello di Thiago Silva. La società sta facendo le sue valutazioni, ma per continuare a sognare lo scudetto e a puntare alla zona Champions servirà tornare alle vecchie abitudini difensive.