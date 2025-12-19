Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
L'ANALISI

Milan, allarme difesa: c'è un dato che preoccupa Allegri

I rossoneri nei primi 4 mesi di stagione sembravano impenetrabili: a dicembre la flessione del reparto che non lascia tranquillo Max

di Redazione
19 Dic 2025 - 11:59

Il fortino-Milan inizia a mostrare i primi segni di cedimento. Max Allegri ha lanciato l'allarme dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli: "Prendiamo gol troppo facilmente. C'è da rivedere la fase difensiva". Una considerazione che trova conferme anche nei dati: nelle ultime 4 partite (Lazio in Coppa Italia, Torino e Sassuolo in Serie A e, appunto, la sfida dio Supercoppa) i rossoneri hanno incassato 7 gol. E non sembra casuale che in questo mini ciclo sia arrivata soltanto una vittoria a fronte di due sconfitte e un pareggio. 

Prima di questa mini crisi difensiva, la retroguardia del Milan aveva dato la sensazione di essere impenetrabile: soltanto 9 gol presi in 14 incontri (2 dalla Cremonese, 1 dal Napoli, 1 dalla Fiorentina, 2 dal Pisa, 1 dall'Atalanta e 2 dal Parma). Una flessione, almeno a livello statistico, che Allegri ha voluto subito sottolineare per rialzare a livello massimo la soglia di attenzione della squadra in fase difensiva.

Leggi anche
Allegri perde la testa, insulti a Oriali

Napoli contro Allegri: "Insulti pesanti a Oriali". E invoca la prova tv contro il tecnico

Anche per questo il tecnico livornese per il mercato di gennaio avrebbe chiesto alla società un centrale: il nome in cima alla lista di Max è quello di Thiago Silva. La società sta facendo le sue valutazioni, ma per continuare a sognare lo scudetto e a puntare alla zona Champions servirà tornare alle vecchie abitudini difensive.

Leggi anche

Milan, sale la candidatura di Thiago Silva: Allegri l'ha chiesto, valutazioni in società

milan
allegri
gol subiti
difesa

Ultimi video

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

I più visti di Milan

Allegri: "Gimenez si opera, valuteremo il mercato". E Tare chiude per il prestito di Fullkrug

Füllkrug, un nove di peso per il Milan: ecco chi è il futuro centravanti rossonero

Milan, minaccia MLS per Lewandowski: ma l'agente è lo stesso di...

 Dusan Vlahovic

A giugno poi tutto su Vlahovic, accordo vicino per il trasferimento a costo zero

10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)

Milan-Füllkrug, c'è l'intesa di massima: Tare lo ha bloccato ma resta a caccia di opportunità

Loftus Cheek tende la mano alla Lazio: la mossa dell'inglese per lasciare il Milan e ritrovare Sarri

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:15
Bayern Monaco, anche l'Atletico Madrid piomba su Goretzka
13:41
Barcellona, si va verso il riscatto di Rashford
12:05
Chelsea, Maresca: "City? Solo chiacchiere"
Marco Palestra (Atalanta) in prestito secco al Cagliari: 11 presenze 2 assist
11:05
Inter, Palestra passa anche... dalla Supercoppa Italiana
10:18
Bologna, Di Vaio: "Freuler? Stiamo parlando con il suo agente"