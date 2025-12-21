Milan, oltre la punta c'è di più: caccia a un difensore, piacciono Disasi e Joe Gomez

- L'alternativa è un altro centrale della Premier: Joe Gomez del Liverpool. Il Corriere dello Sport rivela che il ds Igli Tare, valutando il difensore da prendere, sarebbe tornato sull'ipotesi Joe Gomez, già cercato in estate e poi sfumato all'ultimo giorno perché il Liverpool non è riuscito a prendere Guehi dal Crystal Palace. I Reds si stanno pian piano rialzando dalla crisi nera di inizio stagione e resta da valutare se abbiano intenzione di lasciarlo andare, visto che è una valida alternativa per la difesa. Già in estate Gomez aveva dato la sua disponibilità al trasferimento al Milan, resta da capire, oltre alla volontà dei Reds, la formula per arrivare a lui.