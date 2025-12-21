Milan, oltre la punta c'è di più: caccia a un difensore, piacciono Disasi e Joe Gomez

Allegri vuole un centrale per sistemare il reparto arretrato che ha poche alternative ai titolaridi Redazione
Il Milan non ha solo bisogno di un attaccante, anche perché se fosse per Allegri giocherebbero sempre Leao e Pulisic. Max insiste per un difensore centrale visto che, come ha dimostrato la partita di Supercoppa con il Napoli, se manca un titolare sono dolori. I due concretamente nel mirino sono Disasi e Joe Gomez. Il mercato inglese, insomma, tira molto in casa rossonera.
- Secondo la Gazzetta dello Sport, "il nome di Axel Disasi sta iniziando a prendere quota come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Il francese di proprietà del Chelsea è stato proposto dal suo agente ai dirigenti rossoneri, che hanno giudicato l’operazione fattibile dal punto di vista della formula. Disasi lascerà Londra nel mercato di gennaio perché non ha più intenzione di rimanere ai margini del progetto, di aspettare una chance che Maresca non gli ha mai offerto. Ecco perché il suo entourage sta pressando i dirigenti del Chelsea per ottenere il prestito gratuito, con una fetta di ingaggio pagato". Questa la formula che il Milan sarebbe disposto a portare avanti per il francese.
- L'alternativa è un altro centrale della Premier: Joe Gomez del Liverpool. Il Corriere dello Sport rivela che il ds Igli Tare, valutando il difensore da prendere, sarebbe tornato sull'ipotesi Joe Gomez, già cercato in estate e poi sfumato all'ultimo giorno perché il Liverpool non è riuscito a prendere Guehi dal Crystal Palace. I Reds si stanno pian piano rialzando dalla crisi nera di inizio stagione e resta da valutare se abbiano intenzione di lasciarlo andare, visto che è una valida alternativa per la difesa. Già in estate Gomez aveva dato la sua disponibilità al trasferimento al Milan, resta da capire, oltre alla volontà dei Reds, la formula per arrivare a lui.