Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Milan, oltre la punta c'è di più: caccia a un difensore, piacciono Disasi e Joe Gomez

Allegri vuole un centrale per sistemare il reparto arretrato che ha poche alternative ai titolari

di Redazione
21 Dic 2025 - 09:30

Il Milan non ha solo bisogno di un attaccante, anche perché se fosse per Allegri giocherebbero sempre Leao e Pulisic. Max insiste per un difensore centrale visto che, come ha dimostrato la partita di Supercoppa con il Napoli, se manca un titolare sono dolori. I due concretamente nel mirino sono Disasi e Joe Gomez. Il mercato inglese, insomma, tira molto in casa rossonera. 

- Secondo la Gazzetta dello Sport, "il nome di Axel Disasi sta iniziando a prendere quota come possibile rinforzo per il reparto arretrato. Il francese di proprietà del Chelsea è stato proposto dal suo agente ai dirigenti rossoneri, che hanno giudicato l’operazione fattibile dal punto di vista della formula. Disasi lascerà Londra nel mercato di gennaio perché non ha più intenzione di rimanere ai margini del progetto, di aspettare una chance che Maresca non gli ha mai offerto. Ecco perché il suo entourage sta pressando i dirigenti del Chelsea per ottenere il prestito gratuito, con una fetta di ingaggio pagato". Questa la formula che il Milan sarebbe disposto a portare avanti per il francese. 

Leggi anche
10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)

Milan, mercato rimandato a gennaio: Allegri vuole un difensore (non Thiago) e davanti Fullkrug non basta

- L'alternativa è un altro centrale della Premier: Joe Gomez del Liverpool. Il Corriere dello Sport rivela che il ds Igli Tare, valutando il difensore da prendere, sarebbe tornato sull'ipotesi Joe Gomez, già cercato in estate e poi sfumato all'ultimo giorno perché il Liverpool non è riuscito a prendere Guehi dal Crystal Palace. I Reds si stanno pian piano rialzando dalla crisi nera di inizio stagione e resta da valutare se abbiano intenzione di lasciarlo andare, visto che è una valida alternativa per la difesa. Già in estate Gomez aveva dato la sua disponibilità al trasferimento al Milan, resta da capire, oltre alla volontà dei Reds, la formula per arrivare a lui. 

milan
alex disasi
joe gomez

Ultimi video

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

I più visti di Milan

CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

Milan, sale la candidatura di Thiago Silva: Allegri l'ha chiesto, valutazioni in società

Milan, minaccia MLS per Lewandowski: ma l'agente è lo stesso di...

10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)

Milan, mercato rimandato a gennaio: Allegri vuole un difensore (non Thiago) e davanti Fullkrug non basta

Il Milan segue Andrej Kostic, attaccante montenegrino con lo stesso agente di Vlahovic

Milan, Allegri lancia l'allarme difesa: c'è un dato che preoccupa

Mercato ora per ora
Vedi tutti
12:10
Milan-Fullkrug, ci siamo: le cifre dell'affare
11:05
Sassuolo, ad Carnevali: "Muaremovic ma non solo: faremo le giuste valutazioni"
10:00
Inter, futuro De Vrij in bilico: l'addio anticipato è possibile. Il sostituto gioca nel Sassuolo
23:50
Roma, Gasperini: "Il mercato è un'opportunità"
23:15
Lazio, Sarri: "Mercato? Io non so nulla"