Milan, sale la candidatura di Thiago Silva: Allegri l'ha chiesto, valutazioni in società

Il difensore classe '84 si è appena svincolato dal Fluminense e ora è alla ricerca di una nuova avventura: l'obiettivo è trovare una squadra in Europa che gli possa garantire minuti per strappare una convocazione per il Mondiale 2026 nel Brasile di Ancelotti. E il ritorno al Milan è qualcosa di più di una romantica suggestione natalizia: Max Allegri, soprattutto dopo le difficoltà mostrate nelle ultime uscite da Koni De Winter, avrebbe chiesto esplicitamente ai vertici rossoneri l'ingaggio di Thiago. Un 'occasione di mercato che, secondo quanto riporta il nostro esperto di mercato Orazio Accomando, la società starebbe valutando.