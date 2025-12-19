Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
Milan
HomeMercatoVideoFotoRosa
MANOVRE ROSSONERE

Milan, sale la candidatura di Thiago Silva: Allegri l'ha chiesto, valutazioni in società

Il brasiliano è un'occasione di mercato: porterebbe leadership ed esperienza nel reparto difensivo rossonero

di Redazione
19 Dic 2025 - 10:54

Un grande dirigente della storia del Milan come Adriano Galliani poco prima di chiudere il ritorno di Kaká citò Antonello Venditti e la sua 'Amici mai': "Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano...". Oggi, a quasi 13 anni di distanza dal ritorno dell'ex Pallone d'Oro, un altro brasiliano potrebbe rimboccare la via di Milanello: Thiago Silva.

THIAGO-MILAN: PIÙ DI UNA SUGGESTIONE

Il difensore classe '84 si è appena svincolato dal Fluminense e ora è alla ricerca di una nuova avventura: l'obiettivo è trovare una squadra in Europa che gli possa garantire minuti per strappare una convocazione per il Mondiale 2026 nel Brasile di Ancelotti.  E il ritorno al Milan è qualcosa di più di una romantica suggestione natalizia: Max Allegri, soprattutto dopo le difficoltà mostrate nelle ultime uscite da Koni De Winter, avrebbe chiesto esplicitamente ai vertici rossoneri l'ingaggio di Thiago. Un 'occasione di mercato che, secondo quanto riporta il nostro esperto di mercato Orazio Accomando, la società starebbe valutando. 

Leggi anche
Massimiliano Allegri

Allegri: "Milan-Como a Perth apripista, non deve essere un caso isolato"

Del resto non stupisce che Max abbia chiesto di tornare a lavorare con Thiago Silva: i due si conoscono bene, 79 le partite giocate "insieme" tra tutte le competizioni prima dell'addio del brasiliano alla volta del Psg. Il brasiliano, 41 anni, porterebbe leadership ed esperienza in un reparto giovane come quello rossonero. In più il blocco basso con cui difende il Milan non lo stresserebbe nemmeno più di tanto a livello fisico. 

Leggi anche

Thiago Silva è libero di tornare al Milan: ufficiale l'addio dal Fluminense

THIAGO VOGLIA DI MILAN

Thiago dal canto suo non vede l'ora di poter vestire di nuovo la maglia rossonera: in estate, durante il Mondiale per Club disputato con la Flu, alla vigilia del match contro l'Inter il brasiliano non ha nascosto il suo amore per il Milan, confessando di aver anche sentito Max per chiedergli come affrontare i nerazzurri. Chissà che già in quell'occasione non siano state messe le prime basi per un ipotetico ritorno a Milano. Oggi, quasi 6 mesi dopo, quello che sembrava un sogno nostalgico si sta pian piano trasformando in una possibilità concreta: Thiago Silva e il Milan di nuovo insieme.

milan
thiago silva
massimiliano allegri
mercato milan

Ultimi video

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

I più visti di Milan

Allegri: "Gimenez si opera, valuteremo il mercato". E Tare chiude per il prestito di Fullkrug

Füllkrug, un nove di peso per il Milan: ecco chi è il futuro centravanti rossonero

Milan, minaccia MLS per Lewandowski: ma l'agente è lo stesso di...

 Dusan Vlahovic

A giugno poi tutto su Vlahovic, accordo vicino per il trasferimento a costo zero

10) West Ham, 144 milioni di euro (nella foto Fullkrug)

Milan-Füllkrug, c'è l'intesa di massima: Tare lo ha bloccato ma resta a caccia di opportunità

Loftus Cheek tende la mano alla Lazio: la mossa dell'inglese per lasciare il Milan e ritrovare Sarri

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:15
Bayern Monaco, anche l'Atletico Madrid piomba su Goretzka
13:41
Barcellona, si va verso il riscatto di Rashford
12:05
Chelsea, Maresca: "City? Solo chiacchiere"
Marco Palestra (Atalanta) in prestito secco al Cagliari: 11 presenze 2 assist
11:05
Inter, Palestra passa anche... dalla Supercoppa Italiana
10:18
Bologna, Di Vaio: "Freuler? Stiamo parlando con il suo agente"