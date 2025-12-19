Milan, sale la candidatura di Thiago Silva: Allegri l'ha chiesto, valutazioni in società

Il brasiliano è un'occasione di mercato: porterebbe leadership ed esperienza nel reparto difensivo rossonerodi Redazione
Un grande dirigente della storia del Milan come Adriano Galliani poco prima di chiudere il ritorno di Kaká citò Antonello Venditti e la sua 'Amici mai': "Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano...". Oggi, a quasi 13 anni di distanza dal ritorno dell'ex Pallone d'Oro, un altro brasiliano potrebbe rimboccare la via di Milanello: Thiago Silva.
Il difensore classe '84 si è appena svincolato dal Fluminense e ora è alla ricerca di una nuova avventura: l'obiettivo è trovare una squadra in Europa che gli possa garantire minuti per strappare una convocazione per il Mondiale 2026 nel Brasile di Ancelotti. E il ritorno al Milan è qualcosa di più di una romantica suggestione natalizia: Max Allegri, soprattutto dopo le difficoltà mostrate nelle ultime uscite da Koni De Winter, avrebbe chiesto esplicitamente ai vertici rossoneri l'ingaggio di Thiago. Un 'occasione di mercato che, secondo quanto riporta il nostro esperto di mercato Orazio Accomando, la società starebbe valutando.
Del resto non stupisce che Max abbia chiesto di tornare a lavorare con Thiago Silva: i due si conoscono bene, 79 le partite giocate "insieme" tra tutte le competizioni prima dell'addio del brasiliano alla volta del Psg. Il brasiliano, 41 anni, porterebbe leadership ed esperienza in un reparto giovane come quello rossonero. In più il blocco basso con cui difende il Milan non lo stresserebbe nemmeno più di tanto a livello fisico.
Thiago dal canto suo non vede l'ora di poter vestire di nuovo la maglia rossonera: in estate, durante il Mondiale per Club disputato con la Flu, alla vigilia del match contro l'Inter il brasiliano non ha nascosto il suo amore per il Milan, confessando di aver anche sentito Max per chiedergli come affrontare i nerazzurri. Chissà che già in quell'occasione non siano state messe le prime basi per un ipotetico ritorno a Milano. Oggi, quasi 6 mesi dopo, quello che sembrava un sogno nostalgico si sta pian piano trasformando in una possibilità concreta: Thiago Silva e il Milan di nuovo insieme.