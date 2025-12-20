Logo SportMediaset

MANOVRE ROSSONERE

Milan, mercato rimandato a gennaio: servono esperienza e gol per riparare agli errori estivi

Nkunku (40mln) ha deluso, De Winter (20) non dà sicurezza, Jashari (40) fa la riserva di Modric: Allegri vuole un difensore esperto e davanti Fullkrug non basta

di Marco Mugnaioli
20 Dic 2025 - 11:56

Il Natale in casa Milan sarà ricco di regali per Massimiliano Allegri, o almeno questa è l'intenzione di Igli Tare, che punta a chiudere almeno due o tre colpi nei primi giorni dell'anno per riparare agli errori fatti sul mercato in estate. L'eliminazione in Supercoppa contro il Napoli, in cui la squadra è sembrata incompleta e in cerca di alternative, ha fatto suonare l'allarme e ora i rossoneri stringono i tempi con il tecnico che ha già chiarito quali sono le priorità: un centravanti fisico con gol nel curriculum su cui appoggiarsi quando si fatica in costruzione che possa riempire l'area nei finali di partita complessi e un difensore centrale duttile, capace di giocare sia da braccetto sia da centrale, che abbia esperienza e possa essere preso con spesa contenuta oppure in prestito. 

Mercato flop - La spesa dovrà essere necessariamente contenuta, perché a gennaio il Milan dovrà sistemare una squadra che ha speso moltissimo per costruire in estate. La prima parte della stagione ha detto che di fatto quello del Diavolo è stato un flop da 90 milioni, perché Nkunku è stato pagato 40 ma non è quello che serviva ad Allegri, De Winter (20) non dà garanzie ed Estupinan (20) ha ormai perso il posto da titolare in favore di Bartesaghi. E poi ci sono i 40 milioni spesi per Jashari, che è rimasto fuori a lungo per un infortunio ma poi tutte le volte che ha giocato lo ha fatto al posto di Modric, che per altro nonostante i 40 anni le ha giocate tutte... Le qualità del ragazzo si intravedono senza dubbio, ma 40 milioni per una riserva sono davvero uno spreco.  

Serve esperienza - Proprio il croato e Rabiot, arrivato l'ultimo giorno del mercato, sono invece le note liete della sessione estiva e per questo Allegri e Tare vorrebbero proseguire sulla linea dell'esperienza. Il tecnico avrebbe riabbracciato volentieri Thiago Silva, che sarebbe arrivato a parametro zero e avrebbe fatto felici i tifosi, ma la società non vede di buon occhio il suo ritorno e il brasiliano è vicino alla firma con la sua ex squadra, il Porto (una stagione nel 2004/05, ndr). Per la difesa si guarda allora in Bundesliga e in particolare in casa Borussia Dortmund, dove Niklas Sule fa la riserva ed è in scadenza a giugno. Il tedesco classe 1995 però in Germania guadagna oltre 6 milioni a stagione e così il Diavolo monitora anche la situazione di Axel Disasi, classe '98 in uscita dal Chelsea su cui c'è anche l'interesse della Roma. Un profilo proposto che interessa, ma non è una priorità, è poi quello di Arnau Martinez del Girona, laterale 22enne che può giocare anche da terzo di difesa e ha una clausola da 14 milioni di euro.

Servono gol - La stessa cifra circa a cui si dovrebbe chiudere la formula del prestito con diritto di riscatto col West Ham per Niclas Fullkrug, per cui si stanno limando gli ultimi dettagli ed è anche già stata individuata la partita del possibile esordio: l'8 gennaio, contro il Genoa. Con Gimenez ai box per un paio di mesi per l'operazione alla caviglia però l'ex Borussia Dortmund potrebbe non bastare e così negli ultimi giorni la società rossonera si è messa al lavoro per cercare di acquistare anche Andrej Kostic, centravanti di proprietà del Partizan Belgrado.

Investimenti giovani - Quello sull'attaccante classe 2007 approdato a Belgrado per poco più di un milione di euro dopo una lunga permanenza tra le fila del Buducnost Podgorica (sua città natale) sarebbe un investimento per il presente, ma anche per il futuro e c'è una trattativa aperta con il Partizan per portarlo subito a Milano. Stesso destino che potrebbe toccare a Juan Arizala, terzino sinistro colombiano dell'Independiente Medellin che come Kostic risponde perfettamente all'identikit del ventenne da acquistare, valorizzare e rivendere in caso di offerta di alto livello.

Capitolo cessioni - Tanti acquisti nel mirino, ma poche cessioni dopo aver tagliato tanto in estate per avere una rosa adatta ad una sola competizione. Si è parlato molto di un possibile addio di Santi Gimenez, ma l'infortunio lo terrà a Milano almeno fino a giugno come probabilmente anche Loftus-Cheek, che piace alla Lazio e in Premier League ma non si muoverà per meno di 20 milioni. Partirà invece quasi sicuramente David Odogu: Allegri non lo ha mai utilizzato e quando arriverà il nuovo difensore farà le valigie e andrà a farsi le ossa probabilmente in prestito.  

