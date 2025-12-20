Milan, mercato rimandato a gennaio: servono esperienza e gol per riparare agli errori estivi

Serve esperienza - Proprio il croato e Rabiot, arrivato l'ultimo giorno del mercato, sono invece le note liete della sessione estiva e per questo Allegri e Tare vorrebbero proseguire sulla linea dell'esperienza. Il tecnico avrebbe riabbracciato volentieri Thiago Silva, che sarebbe arrivato a parametro zero e avrebbe fatto felici i tifosi, ma la società non vede di buon occhio il suo ritorno e il brasiliano è vicino alla firma con la sua ex squadra, il Porto (una stagione nel 2004/05, ndr). Per la difesa si guarda allora in Bundesliga e in particolare in casa Borussia Dortmund, dove Niklas Sule fa la riserva ed è in scadenza a giugno. Il tedesco classe 1995 però in Germania guadagna oltre 6 milioni a stagione e così il Diavolo monitora anche la situazione di Axel Disasi, classe '98 in uscita dal Chelsea su cui c'è anche l'interesse della Roma. Un profilo proposto che interessa, ma non è una priorità, è poi quello di Arnau Martinez del Girona, laterale 22enne che può giocare anche da terzo di difesa e ha una clausola da 14 milioni di euro.