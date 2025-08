Dalla Germania: accordo totale tra il Newcastle e Thiaw. Il Milan tratta ma vuole almeno 30 mln

E il Milan? Il club rossonero vorrebbe trattenere il classe 2001: a spingere è soprattutto Massimiliano Allegri che lo vede bene nella difesa a tre dei rossoneri. Molto però dipenderà dalla cifra che verrà messa sul piatto: il ds Tare valuta Thiaw non meno di 30 milioni di euro. Milan e Newcastle sono in costante contatto, e presto potrebbe arrivare anche la prima offerta ufficiale dei bianconeri, alle prese anche con la faccenda Isak, desideroso di cambiare aria per approdare al Liverpool.