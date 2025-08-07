Logo SportMediaset
MANOVRE NERAZZURRE

Il Leeds spinge per Taremi: manovre in corso, l'Inter attende l'offerta. In corsa anche il Fulham

L'iraniano vedrebbe di buon grado un passaggio in Premier: agenti al lavoro

07 Ago 2025 - 12:21

Taremi, Asllani e Sebastiano Esposito. Sono questi i tre calciatori che l'Inter punta a cedere entro la fine del mercato estivo. L'iraniano, assai deludente nella prima (e forse unica stagione) in nerazzurro ambisce a restare nei migliori campionati europei: al momento sembra il Leeds il club più interessato all'ex Porto. L'entourage del 33enne sta lavorando per trovare l'intesa dal punto di vista economico per poi presentare una proposta interessante all'Inter che punta a cederlo a titolo definitivo. In corsa c'è anche il Fulham, club di Londra, mentre la punta ha declinato le proposte arrivate dal Brasile (lo volevano Flamengo e Botafogo).

Sul fronte Asllani invece, si registra qualche difficoltà in Viale della Liberazione: l'albanese ha rispedito al mittente le proposte di Betis (c'erano sul piatto 15 mln) e di Sassuolo. Vuole restare in Italia ma ambisce a un club di fascia medio-alta che giochi le Coppe: ecco perché attende ancora che Bologna e Fiorentina facciano un passo avanti, concretizzando le avances del mese scorso. Resta da capire se i due club proveranno ad acquistarlo a titolo definitivo, formula alla quale punta l'Inter come per Taremi.

E infine c'è Sebastiano Esposito per il quale si sta consumando una vera e propria lotta tra Parma e Cagliari. I ducali stanno spingendo sull'acceleratore, ma l'acquisto non è così vicino come confermano anche dall'Emilia. A giorni comunque, si attende una decisione definitiva. Dopo aver sistemato le pratiche riguardo le cessioni, l'Inter si muoverebbe per assicurarsi Leoni e Lookman, obiettivi dichiarati per migliorare la rosa a disposizione di Chivu. 

