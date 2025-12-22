Lazio, su Mandas c'è anche la Juventus

Christos Mandas potrebbe lasciare la Lazio durante la sessione invernale di mercato. Il portiere ha bisogno di ritrovare minuti e continuità, visto che in questa stagione ha giocato solo nella gara di Coppa Italia contro il Milan. Le pretendenti per il greco non mancano, sia in Italia che all'estero. Qui piace al West Ham (che già ci aveva provato in estate), all'Olympiakos e al Panathinaikos. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nelle ultime ore anche la Juventus starebbe valutando l'affare.