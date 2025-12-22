Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, su Mandas c'è anche la Juventus

22 Dic 2025 - 12:09
© Getty Images

© Getty Images

Christos Mandas potrebbe lasciare la Lazio durante la sessione invernale di mercato. Il portiere ha bisogno di ritrovare minuti e continuità, visto che in questa stagione ha giocato solo nella gara di Coppa Italia contro il Milan. Le pretendenti per il greco non mancano, sia in Italia che all'estero. Qui piace al West Ham (che già ci aveva provato in estate), all'Olympiakos e al Panathinaikos. Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, nelle ultime ore anche la Juventus starebbe valutando l'affare. 

A Torino hanno bisogno di un sostituto di Mattia Perin, possibile partente in direzione Genoa. L'operazione darebbe il via a un vero e proprio domino: con Mandas alla Juventus e Perin di ritorno al Grifone, i biancocelesti potrebbero virare su Leali, che in rossoblù non avrebbe più spazio, per avere il vice di Provedel. Tra le alternative, sullo sfondo c'è sempre Stankovic del Venezia. 

